新一年將到 郵票迷的收藏又樂了

瑞銀集團台灣區負責人陳允懋的收藏觀，感性凌駕於理性。(陳碧芬攝)

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新的一年到來，或許頭頂不會多一根白髮，口袋錢財不會少一毛錢，但對於有收集郵票習慣的人，現在正是購買新發行的年度郵票的重要時刻，豐富個人收藏就盼著新一年的到來！

瑞銀集團台灣區負責人陳允懋、國發會副主委鄭貞茂都是愛郵人士，陳允懋已收集年度經典郵票超過60年，如今收藏的郵票佔據滿滿一書牆，鄭貞茂則是偏愛收藏「使用過的」郵票，從收到的信件、郵包上小心翼翼剪下來，還帶著郵戳墨印。

陳允懋說，收藏郵票的習慣來自小時候母親為他購買年度經典郵票作為生日禮物，後來就自己買，不知不覺至今竟已不間斷地超過60年。每每新年將到，他就會記得要買到新年郵冊，像中華郵政107年郵票冊在官網上尚未銷售。

雖然如此，中華郵政今天（28日）在郵政博物館舉辦「金豬報喜－生肖郵票特展」，及至108年3月24日展出與豬有關之郵票及生肖郵集，內容豐富，並搭配有趣的互動裝置。

「收藏這件事，很私人，也很講究！」陳允懋說，有不少朋友及收藏家私下找他談，希望他能割愛，並願意以遠高於市場行情數倍）的價格，想收購這些郵票，他都沒有答應。

《瑞銀投資者觀察》針對近2,500位高淨資產投資者，即擁有至少100萬美元的可投資資產，進行獨家訪查中發現，「收藏品」買入後是否有增值，並非首要目標，收藏家本人的偏好才至關重要。

同一份的瑞銀調查也發現，如果有需要應急變現的突發情況，有高達約80％的人會拋售其他資產，僅有約20％的人會出脫自己的收藏品。也就是說，人對於自己的「收藏品」，多是感性凌駕於理性。

(工商 )

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