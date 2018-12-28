部隊鍋忠於韓味食材進口 湯頭微辣濃郁暖胃

2018年12月28日 14:58 中時 陳淑芬

韓味家不惜重資，部隊鍋忠於原味，主食材從韓國進口。（陳淑芬攝）

韓味家不惜重資，部隊鍋忠於原味，主食材從韓國進口。（陳淑芬攝）

多種可口小菜免費吃到飽。（陳淑芬攝）

走韓式料理的韓味家，在一中商圈餐飲一級戰區經營3、4年，打下好口碑，冬天搶手的部隊鍋忠於韓味，湯底特別引進韓國辣醬調製，加進起司片讓湯頭微辣濃郁又夠味；泡麵、泡菜及年糕等食材都是不惜重資，從韓國進口，韓風小火鍋在冬天裡是美味又暖胃。

韓味家的老闆林上玉經營韓國風味餐廳多年，韓味家主打韓式料理，推出烤肉飯、石鍋飯、豆腐鍋、辣豆腐鍋及部隊鍋等各種餐點，其中，部隊鍋是冬天搶手鍋品。部隊鍋相傳源於韓戰駐韓美軍，以韓國苦椒醬做底，烹煮部隊內剩餘的香腸、罐裝火腿及午餐肉、起司等食材，在韓國流傳至今仍頗受歡迎。

無肉不歡的食客吃部隊鍋不寂寞，韓味家依顧客喜好，部隊鍋推出有豬肉、牛肉及海鮮等3種口味，牛肉是油花分布均勻的牛五花肉；豬肉鍋則是口感適中的梅花肉；海鮮鍋有扇貝、中卷、蝦及蛤蠣，食材多元豐富。

林上玉說，為了忠於道地的韓國口味，她不惜重資進口韓國辣醬來調製湯底，泡麵、泡菜、魚板及年糕等配料食材也是從韓國來台，泡麵耐煮、年糕Ｑ彈軟硬適中，並加進起司片，湯頭嘗起來微辣又濃郁，嗜辣食客也不用擔心辣勁不足，現場提供韓國辣粉讓你自行添加。

此外，配料還有火鍋必備的高麗菜、洋蔥及冬粉等，豐富多元的食材滿滿一鍋，提供多道韓味可口小菜，免費吃到飽，韓味家的部隊鍋在冬天吃起來，格外美味、暖胃又有飽足感。

韓味家美食資訊

地址：台中市一中街111號

電話：04-22255625

營業時間：平日--11：30至22：00；假日--11：00至22：00

價格：豬肉、牛肉及海鮮口味，單價269元至289元不等

(中時 )