大陸金光黨流竄金門 摸一下頭老翁250萬養老金飛了

2018年12月28日 14:20 中時 李金生

李姓民眾表示，對方只摸了他的頭一下，他就迷迷糊糊把錢交出去。（李金生攝）

縣議長洪允典和縣議員李養生，以及前議員林孫全、陳玉珍也出席今早的記者會，表達對案情和衍生問題的關切。（李金生攝）

李姓民眾哽咽表示，自己在事發後整晚落淚，連日來吃睡不下，只盼望趕快要回救命錢。（李金生攝）

金湖分局長張文峰表示，歹徒訛詐的幌子「高科技產品」，其實只是維他命C類製品，目前已送請鑑識和採集DNA，做為未來偵辦案情的贓證物之一。（李金生攝）

大陸4人組金光黨跨海流竄金門，只摸了一下頭，說聲：「你要發財了！」，就騙走66歲李姓老翁從銀行領出的養老金250萬元。警方據報火速攔截，但對方以連換3次計程車，宛如「007」電影情節，聲東擊西的手法「小三通」逃回廈門，目前由刑事警察局循兩岸共同打擊犯罪機制，尋求對岸協助追捕犯罪集團。

日前因故未出席就職典禮，今天補宣誓的新科縣議員陳志龍，上任後即受理這宗金門治安史上，金額最大的大陸金光黨詐騙案，並將於明天陪同李翁赴廈門公安局報案。

退休後以種菜為生的李姓民眾表示，他於12月13日上午8時20分許在金湖鎮山外，遇到1名男子以請求幫忙搬東西為由搭訕，緊接著陸續又有2男出現，藉口要購買「高科技產品」加入談話。

隨後，最先搭訕的男子不經意亮出「高科技產品」，表示自己願意出200萬元，建議李翁也拿出250萬元，2人一起合資做買賣，馬上就有60萬元可賺。

另有1人還陪他回家拿存摺，再到金城鎮土銀以「蓋房子」為由回覆行員的關心詢問，順利提款250萬元。途中，對方突然出手摸了一下他的頭 ，以類似催眠的手法說了一句：「你要發財了！」就讓他迷迷糊糊的將錢交出去。

後來，李翁驚覺拿到手中的高科技產品，其實只是一袋普通東西，但對方已全不知去向。警方在11時許據報根據監視器火速追人，卻發現這夥人先搭計程車到機場，再換計程車掉頭到金城鎮「向陽吉第」1處民宿，隨即又換另輛計程車前往「小三通」水頭碼頭，來來回回跑來跑去，不斷製造假狀況和斷點，擾亂警方追緝方向。

警方追到水頭碼頭，並在第一時間通報移民署金門國境事務隊注檢攔查，後來發現包括魏姓主嫌在內實際共有4人，其中3人在11時30分購買船票，另研判負責把風的第4人則在2分鐘後買票，均已搭乘12時的船班逃回對岸去。

陳志龍議員指出，在兩岸共打機制停擺之際，讓人憂心歹徒逍遙溜回對岸，金門受害民眾求助無門，期待中央趕快打開政治枷鎖，讓民眾生活和安全獲得確切保障。

警方透露，歹徒訛詐的幌子「高科技產品」，其實只是維他命C類製品，目前已送請鑑識和採集DNA，做為未來偵辦案情的贓證物之一。

縣議長洪允典和縣議員李養生，以及前議員林孫全、陳玉珍也出席今早的記者會，表達對案情和衍生問題的關切。李翁則哽咽表示，自己在事發後整晚落淚，連日來吃睡不下，只盼望趕快要回救命錢。

(中時 )