iPhone鍵盤4大密技連果粉都瞞？網喊：太貼心了

iPhone鍵盤的4大密技連果粉都瞞？網喊：太貼心了！(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

許多人習慣用單手打字，但隨著手機越做越大，有時候一隻手實在不太夠用。有網友透露，其實蘋果在iPhone鍵盤及輸入法中暗藏了4個密技，可能連長久使用iPhone的果粉都不知道，網友實際操作後發現，單手輸入更方便，大喊「太貼心了」！

1. 縮小鍵盤

打開鍵盤後，長按「地球」圖示，就可將鍵盤縮小靠左或靠右，更方便單手輸入。

長按「地球」圖示，可將鍵盤靠左或靠右。(擷取自手機畫面)

2. 鍵盤變觸控板

在中文輸入介面的符號，或英文輸入介面下，長按鍵盤任意鍵或空白鍵，可讓鍵盤變身成觸控板，方便快速滑動到修改的段落；手指不離開螢幕再長壓則可反白選取段落，方便操作複製、貼上等編輯選項。

長按鍵盤任意鍵或空白鍵，可讓控鍵盤變身成觸板。(擷取自手機畫面)

3. 還原輸入

若不小心刪到打好的文字或打亂排版，只要把手機拿起來搖兩下，就會跑出「還原輸入」的選項，按下還原即可恢復原狀。

手機搖兩下，就會跑出「還原輸入」的選項。(擷取自手機畫面)

4. 更多特殊符號

當發現標點符號不夠用時，在中文輸入頁面下，打開符號介面，長按阿拉伯數字或標點符號，就會出現其他相對應的更多特殊符號供選擇。

(中時電子報)

長按阿拉伯數字或標點符號，就會出現更多特殊符號。(擷取自手機畫面)

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