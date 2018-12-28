NBA》雙槍轟垮海嘯 拓荒者OT力退勇士

柯瑞雖拿29分，勇士卻在延長賽飲恨吞敗。(美聯社)

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中時電子報

拓荒者「雙槍」利拉德與麥科倫這次表現壓過勇士「海嘯連線」！拓荒者28日跟勇士拚到延長賽，靠著雙槍包辦延長賽所有8分，包含利拉德最後6.3秒致命三分球，拓荒者驚險以110比109氣走勇士，也讓杜蘭特大三元毫無用處。

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受制罰球太過糟糕(前10罰只中1)，以及失誤過多影響，勇士前3節一路處於苦追狀態，幸好克雷湯普生第3節總算投進三分球，帶起勇士一波10比0猛攻，反以71比70超前，沒想到接下來竟換史蒂芬柯瑞的弟弟塞斯發威了。

塞斯柯瑞末節一開始就連進2顆三分球，彷彿被自己哥哥附身一樣，也幫助拓荒者取得10分領先優勢，勇士當然不肯放棄，打到最後1分06秒，柯瑞投進三分外線，縮小落後差距只剩3分，可是麥科倫馬上兩罰俱中再次擴大領先。

可是讀秒階段全看杜蘭特表演，早已拿到大三元的他，先是單手灌籃取分，接著最後19.1秒投進追平三分球，利拉特最後0.2秒三分出手沒進，此時有趣場面發生，柯瑞發邊線球竟然直接扔進，把球權送給拓荒者，比賽也進入延長。

勇士延長賽雖先取4分，拓荒者卻靠麥科倫連拿5分超前，儘管格林最後51.8秒投進三分球，利拉德仍在最後6.3秒也命中三分球，拓荒者再次1分領先，勇士把最後一波攻擊交給杜蘭特執行，但他中距離出手沒進宣告勇士落敗。

紐基奇替拓荒者貢獻27分、12籃板，麥科倫24分，利拉德也有21分進帳，塞斯柯瑞與哈克利斯各有11分；勇士則以柯瑞29分最高，杜蘭特摘26分、11助攻與10籃板，勇士落敗主因仍在罰球，全場罰15中6，命中率僅4成。

(中時電子報)

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