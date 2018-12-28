聘管羅生門看懂沒？趙少康：范巽綠的出現幫給答案

教育部長葉俊榮（左）24日宣布，勉予同意聘任管中閔為台大校長，次長范巽綠(右)也陪同出席記者會。（資料照片 林志成攝）

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中時電子報
/綜合報導
教育部長葉俊榮（右2）24日在記者會中宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長，但也要求台大在3個月內針對這次遴選過程中的瑕疵和爭議全盤檢討。(中央社)
台大終於有校長！教育部「勉予」聘任管中閔。(中天新聞提供)

教育部同意聘任管中閔為台大校長，演出了一場「管上台葉下台賴不爽蔡錯愕」的戲碼，外界實在看得霧煞霧，到底決策過程是怎麼回事？電視節目主持人趙少康認為，聘管羅生門有3個可能，不過，從葉俊榮記者會出現政次范巽綠的身影，他更確信，蔡英文應該事先知情。

趙少康今(28)日在《蘋果日報》專欄表示，葉俊榮開完記者會後，行政院立即不滿表示要「追究責任」，蔡英文從「尊重教育部的權責」改口到「相當錯愕、會深切反省檢討」、「沒有所謂總統默許的問題」，再加上民進黨立院黨團綠營媒體名嘴、學者齊聲撻伐，竟然演出了一齣「管上台葉下台賴不爽蔡錯愕」的戲碼，其決策過程充滿了玄機。

趙少康研判，決定放行管案有3種可能：1.葉俊榮吃了熊心豹子膽，一人獨斷獨行。2.蔡英文和賴清德事先都知道，要清理戰場又怕觸怒獨派，所以跟葉俊榮演雙簧。3.賴清德的確不知，但蔡英文知情，甚至是蔡、葉商量好這麼做。

趙少康認為，第3種可能性最大，原因是蔡英文堅定想選2020，她不願管案繼續干擾她的選情，但賴清德必須聽獨派的，反正他一心走人，何必告知徒生麻煩，倒是可能成為民進黨主席的卓榮泰，雖公開責問葉俊榮不顧行政倫理，但他應該也與聞此事。

趙少康特別提到，開記者會當天坐在葉俊榮身旁的教育部次長范巽綠。他說，范巽綠是陳菊的好姊妹，陳菊豈有不知之理？總統府秘書長陳菊知道，蔡英文能不知道嗎？

另外，趙少康引述律師葉慶元的說法，行政院訴願會已決定管案教育部敗訴，這也可能是讓葉俊榮提前「認賠殺出」的闗鍵原因。

(中時電子報)

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