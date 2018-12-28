普悠瑪事故20人被懲處　前局長記大過

台鐵普悠瑪列車日前發生出軌重大意外。（資料照片）

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台鐵普悠瑪6432列車10月21日發生出軌事故，造成18名乘客死亡，交通部與台鐵局今日公布懲處結果，前局長范植谷、周永暉（現任觀光局長）兩人各記過1次，前局長鹿潔身記1大過；現任副局長何獻霖與相關督導主管等17人，被記申誡至大過不等。

交通部表示，今年12月21日行政院1021鐵路事故行政調查小組公布之調查報告指出，本次事故非單一肇因所導致，且涉及組織、設備、程序、人員及環境等5個層面問題，其中「安全管理制度不完善」、「不良之組織安全文化」等組織層面的事故成因是屬台鐵局局長督導責任，因此，交通部召開考績會，決議就普悠瑪列車第一組2012年10月交車後之3位局長進行行政懲處。

交通部指出，歷任有關局長行政責任檢討，經召開考績委員會審議，決議台鐵局前局長范植谷、周永暉各記過1次，甫卸任退休的前局長鹿潔身記1大過。

台鐵局則表示，經考成委員會討論，副局長何獻霖、機務處處長賴興隆、七堵機務段段長許佑存分別被記1大過，並調整職務。其他14名主管包括總工程司、副總工程司、正工程司、處長、副處長、科長、廠長、段長、副段長、處長、所長等，被記申誡1次至大過1次不等。

台鐵局說，再多的懲處都沒有辦法挽回18條無辜的生命、也無法彌補273位受傷旅客所受的創傷，更無法抹滅家屬們心中的傷痛，在此以沈痛的心情向不幸罹難者、受傷旅客以及家屬致上十二萬分的歉意。對於家屬的補償及賠償問題，台鐡雖然有法定的權限，但是除了法令規定的補償之外，會主動協助家屬爭取更多的權益及保障。

(中時 )

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