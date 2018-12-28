回應新生註冊率　玄奘：永續辦學不是問題

2018年12月28日 14:42 旺報 李侑珊

教育部今(28)日公布107學年度新生註冊率，9校的比率在5成左右徘徊，名列其中的玄奘大學表示，該校以宗教辦學，擁有佛教界的支持，永續辦學不是問題。

依照教育部公布數據顯示，9所大專校院當中，新生註冊率不到5成的包含：台北基督學院、和春技術學院、高苑科技大學，註冊率在5成多的學校則有：明道大學、崇右影藝科大、中州科技大學、玄奘大學、華梵大學、南榮科大。

玄奘大學校長簡紹琦表示，目前該校學生人數為3600多人，其中外籍生有300多人，占全校總人數約1成，為了紓解少子化衝擊，招生策略採取海內外「雙管齊下」，除了穩固辦學品質，更邀請國內高中端到校參訪，同時也積極招收境外生。

而在招收境外生方面，簡紹琦說，外籍生的來源除了既有的香港、馬來西亞，配合政府推動新南向政策，近年來也積極走訪越南與印度招生，並且都有在當地找到對接的高中，而今年更與教育部爭取成功，即將在明年3月赴尼泊爾招生，盼拓展國際學生的來源。

玄奘大學主任秘書曾國修則說，該校今年新生註冊率為54%，比上一個學年的47%，已有所成長，預計明年可以突破6成，在海外招生方面，107學年度的外籍新生有40人，明年起，新生的目標名額則是百名，對於台灣本地生，則推出「境外移地教學」計畫，讓學生前往美國、日本、韓國與捷克等國家，實際進入當地的學習機構或大專校院上課，建立起國際移動力。

(旺報 )