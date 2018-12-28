「洲際W」貨櫃屋創造40億銷售額 受惠五月天買氣再加溫

2018年12月28日 14:43 中時 盧金足

「洲際W」採取讓利推案策略，包括全齡化實用公設及大幅提昇建材等級等讓民眾有感的建築規畫。（盧金足攝）

「洲際W」針對首購、換屋客群居住需求，將建案做出市場區隔及特色，提高競爭力。（盧金足攝）

新接待中心及樣品屋融入自然、簡約等設計概念來呈現，獲很多客戶青睞。（盧金足攝）

五月天演唱會在台中洲際棒球場連辦十場 ，永福地產在洲際棒球場旁推出的「洲際W」建案，也吸引很多五迷來看屋。（盧金足攝）

位在北屯區洲際棒球旁的「洲際W」建案，前期接待中心以5個鮮豔的橘白貨櫃屋搭建，創下客戶介紹成交率高達73％亮眼成績，帶來逾40億元銷售額，近來加上五月天演唱會商機效應，很多粉絲被接待中心及樣品屋融入自然、簡約等設計概念吸引，看演唱會前先來看屋，尤其五月天開唱日來打卡的人數爆增，帶來一波購屋潮。

五月天演唱會在台中洲際棒球場連辦十場 ，總共吸引十多萬名五迷來打卡上班，永福地產在洲際棒球場旁推出的「洲際W」建案，產品規畫2至4房、27至45坪，且戶戶雙面採光，目前案場活動主推完成簽約即送Iphone XS，業者看準五月天商機，五月天歌迷到接待中心拍照打卡就可抽Iphone XS。

總太地產主席吳錫坤表示，明年房地產市場會愈來愈好，目前集團旗下有永福地產、永豐泰地產、永益發等三家子公司，明年還計畫再開設三家子公司，由內部創業鼓勵奮發向上的年輕人獨當一面。

「洲際W」案成功打響總太集團旗下永福地產品牌，尤其建案基地位在市府與中信集團旗下的午資開發攜手打造運動休閒產業園區，臨近有市府大力催生的台中巨蛋、台74線運動廊帶等投資利多，採全棟均一價、線上購屋等價格透明化銷售策略，創下客戶介紹成交率高達73％亮眼成績，也帶來逾40億元銷售額。

吳錫坤說，集團旗下的子公司銷售創意十足，放手讓年輕人去發揮，他自己也到各大專院校演講，題目主軸定為「創業準備」不吝以自身經驗傳授心得，「洲際W」前期接待中心以5個鮮豔的橘白貨櫃屋所搭建而成，相當引人注目，短短幾個月即創下佳績，優質建案配合聚焦眼球效應的行銷方法奏效。

永福地產指出，近期接待中心轉移陣地，新接待中心及樣品屋融入自然、簡約等設計概念來呈現，機能充足的崇德、洲際生活圈是許多首購、首換族群的購屋首選區，「洲際W」團隊深入了解首購、換屋客群居住需求，將建案做出市場區隔及特色。

品牌力就是競爭力！「洲際W」採取讓利推案策略，包括全齡化實用公設及大幅提昇建材等級等讓民眾有感的建築規畫，採用成本較高的耐震專用高拉可焊接鋼筋，導入5+5膠合強化氣密玻璃，提高抗風、格音效果；空間規畫將樑柱外推、深窗設計達到最大使用坪效。

「洲際W」以全齡、親子共遊為主軸規畫公設，除有戶外兒童遊樂區、室內親子互動室、瑜珈教室、歡唱影音室及電影院等。規畫獨棟泳池餐廳會館，600坪大空間由住戶獨享，樓層規劃分別是一樓書香閱覽區、餐飲空間，二樓半露天無邊際泳池、水療池、烤箱蒸氣室及戶外烤肉區，三樓則有大窗景健身房、頂樓設計空中花園，業者更貼心提供一年免費代管服務。

(中時 )