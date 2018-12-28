樟樹集體暴斃！花博森林園區遭褐根病入侵

2018年12月28日 14:48 中時 王文吉

花博后里森林園區內的樟樹，疑棲地環境改變，染上褐根病暴斃，只剩主幹不見分枝及綠葉。（王文吉翻攝）

枯死的樟樹基部明顯腐朽，隨時都有可能傾倒。（王文吉翻攝）

花博后里森林園區僅樟樹集體暴斃，數目約有10棵之多，疑感染褐根病死亡，枯死原因需待樹木醫師會診查明。（王文吉翻攝）

花博園區淪褐根病疫區？台中市議員陳本添接獲民眾陳情，指稱后里森林園區有9成樟樹得病枯死，恐傾倒造成遊客危險，經會同相關單位現勘，初步認定約有10棵樟樹疑感染褐根病，已明顯枯死。農業局後續將邀請樹木醫師會診，確認病因對症下藥或移除，避免病菌蔓延，初判枯死樟樹暫時沒有傾倒疑慮。

后里森林園區原為陸軍裝甲586旅的軍營用地，總面積約15.18公頃，為展現花博「人與自然共生」的理念，市府原地保留1500多棵樹木。近日有民眾向陳本添陳情指出，森林園區內超過9成樟樹均感染褐根病，有些死透了，有些還在撐，但不管死不死透，樹隨時都會倒。

「樟樹是常綠喬木，冬天不落葉，別以為它在冬眠，它是死了不是睡著了！」民眾提醒，明年花博針對全台兒童大優惠，有去的朋友，看好你的小孩，留意身邊的大樹，大風來時小心樹隨時會倒，那是會壓死人的！

陳本添民眾反映，立即邀請農業局長蔡精強及花博營運人員前往現勘。陳本添指出，森林園區種有樟樹、楓香、木麻黃及尤加利等樹種，確實有很多樟樹枯死，但數量未達9成之多，他要求市府盡快處理，避免風大傾倒壓到人，並查明枯死原因，全面體園區樹木防治。

因枯死樟樹有全株性衰弱情形，蔡精強查看後指出，疑感染褐根病致死，樹齡最老約7、80年左右，推估應在花博園區前身、軍營時期即存在，後續會邀請樹木醫師會診，確認病因對症下藥或移除，枯死樟樹暫時沒有傾倒疑慮。

中興大學園藝系副教授同時也是日本樹醫的劉東啟表示，后里是樟樹絕佳棲地，「澤民大樟公」屹立千年是最好例證；樟樹適合排水良好土壤，若當初種植於錯誤地點，容易造成根系呼吸困難，最後因樹勢病弱、抵抗力差，染上褐根病等疾病，走上死亡一途。

劉東啟提醒，死亡的樟樹若是感染褐根病暴斃，從全株光禿的樟樹看來，根系已經開始腐爛，失去根基隨時可能傾倒，建議儘速移除。

(中時 )