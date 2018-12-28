新北元旦新制上路 裝修套房須樓下住戶同意

新北市府規定，明年1月1日起欲改裝多間套房的屋主，申請裝修許可時必須檢附正下方層住戶所有權人同意書。（譚宇哲翻攝）

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新北市府規定，明年1月1日起欲改裝多間套房的屋主，申請裝修許可時必須檢附正下方層住戶所有權人同意書。（譚宇哲翻攝）

套房裝修擾鄰糾紛明年有解！新北市府28日宣布，明年1月1日起民眾裝修套房，不僅需依規定申請室內裝修，還必須取得裝修樓層正下方層住戶的同意書，以維護及保障建築物安全，若住戶未取得樓下住戶同意書仍逕自施工，可開罰6到30萬元。

新北市工務局表示，部分屋主將自家住宅裝修成多間套房出租，已涉及建築物構造變更，例如設置分隔牆可能造成建築物結構體破壞；增設浴廁將使既有公寓大廈汙水排水系統負擔加重；增設插座可能超出原先設計的電力系統負荷，造成潛在公共危險。

新北市因此修訂「新北市辦理建築物裝修為多間套房審查原則」，明年1月1日起，民眾要將合法房屋改裝成多間套房，必須檢附樓下一層住戶所有權人同意書才能進行裝修，違者可開罰6至30萬元。

若裝修樓層與樓下一層為同一所有權人，則必須出具建築物權利證明文件，但裝修案地址如果位於一樓，且樓下一層非供住宅使用者，則不須取得住戶所有權人同意。

工務局建照科長蘇志民表示，出租套房房客流動量較高，出入人口複雜，無論在建築物結構、生活及環境品質都會造成影響，新北市今年1月以來已接獲套房施工噪音及漏水陳情案件高達994件，盼透過增訂套房裝修規範，維護建築物安全，也保障大多數民眾居住品質及權益。

(中時 )

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