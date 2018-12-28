府院錯愕？才怪！李鴻源揭密對聘管公文亮綠燈的是他

李鴻源說，對台大校長人事案「亮綠燈」的人，當然是葉俊榮的「長官」。圖左為葉俊榮，圖右為賴清德。（圖／中時資料照）

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李鴻源說，以范巽綠跟總統府的關係，如果府的立場是不同意，范巽綠當然會立刻向總統府反映。葉俊榮辭職後發表聲明，范巽綠就站在後方。（圖／中時資料照）

葉俊榮一句「我在對的時間，做對的事」解套了在這社會糾結已久的卡管案，讓台灣大學可以依照校長遴選結果，聘任管中閔為校長。前內政部長李鴻源揭密事件始末，對台大校長人事案「亮綠燈」的人，當然是葉俊榮的「長官」，否則，行政院長賴清德完全可以直接阻止葉俊榮發公文。

根據《聯合報》報導，李鴻源特地打電話給記者透露他所知道的內幕。李鴻源說，立法院前院長王金平、民進黨前主席施明德、台大前校長陳維昭，還有他自己，都為了尋求台大校長案解套各自奔走努力。

李鴻源指出，「府院錯愕」的說法邏輯不通，葉俊榮在召開「勉予同意」的記者會前，曾發簡訊給賴清德，賴清德回的簡訊是「審慎處理」，這不就意謂著長官對教育部在台大校長人事案決定亮綠燈？否則賴清德可以直接力阻葉俊榮回函同意公文給台大。葉俊榮24日召開記者會說勉予同意台大聘任管中閔為校長，但同意聘任的公文25日才簽，賴清德要阻止，時間是有的。

還有一名重要人物也不可忽略，李鴻源說，教育部次長范巽綠全程陪同葉俊榮召開記者會，以范巽綠跟總統府的關係，如果府的立場是不同意，范巽綠當然會立刻向總統府反映。范巽綠是總統府秘書長陳菊任職高雄市長期間的教育局長，亦屬高市府北上17官之一。

(中時電子報)

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