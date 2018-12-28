有停課沒通報 平鎮幼兒園爆腸病毒挨罰1.2萬

2018年12月28日 15:01 中時 蔡依珍

衛生局提醒家長，腸病毒社區傳播風險高，不論大人小孩務必落實正確洗手步驟。(蔡依珍攝)

腸病毒仍未趨緩，流感疫情也蠢蠢欲動，桃園市連續4周腸病毒健保門急診就診人次攀升，以5至9歲幼童為多，衛生局截至12月26日共計稽查41家幼兒園，查獲平鎮1間幼托機構未依規定於發現腸病毒病童後進行通報，雖有停課，仍依傳染病防治法裁罰1.2萬元，呼籲幼托機構務必落實腸病毒通報。

桃園市連續四週腸病毒健保門急診就診人次攀升，分別為1,161人次、1,221人次、1,442人次及1,575人次，依據疾管署疫情資料顯示，近四周腸病毒門診就醫族群以5至9歲幼童為多，且以幼兒園居多，衛生局於11月25日啟動幼兒園防疫措施稽查工作，截至12月26日共計稽查41家幼兒園，並查獲有1間幼托機構未依規定於發現腸病毒病童後進行通報，衛生局將依傳染病防治法裁罰1.2萬元。

衛生局呼籲業者要遵守停班通報原則，若幼兒園、課後照顧服務班、托嬰中心等，發現有幼童確診為腸病毒，應在48小時內通報，另外幼教保育機構或國小低年級，同1班級1周內有2名以上確診病童，業者必須停課7天，違者可開罰3千至1.5萬元。

衛生局表示，本波腸病毒流行疫情經調查以輕症為主，並無重症個案發生，感染症狀主要以口腔潰瘍(佔75.1%)、發燒(68.6%)、手腳出疹或水泡(10.3%)最為常見，家中幼童如出現類似症狀應在家中充分休息及就醫，如經醫師診斷感染腸病毒，籲請家長務必將病情告知幼教托育機構，並讓病童在家休息，不要到校上課或進出公共場所，並與家中其他幼童適度隔離，以降低交叉感染的機會。

衛生局提醒家長，腸病毒社區傳播風險高，不論大人小孩務必落實正確洗手步驟，大人外出返家摟抱、餵食嬰幼童前請務必先更衣及洗手。另家中幼童若出現「高燒不退」、「嘔吐」、「肢體無力」、「睡夢中抽搐」等腸病毒重症前兆時，應迅速送往桃園市腸病毒責任醫院（林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、聖保祿醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以掌握治療黃金時間。

(中時 )