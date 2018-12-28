台大教授賀德芬稱韓國瑜光屁股賣弄性幻想？網友全矇了：這三小！

2018年12月28日 15:05 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

高雄市長韓國瑜正式上任的第一天，就史無前例夜宿十全果菜市場。而韓國瑜在起床後接受媒體採訪時，自暴自己睡覺「可以光屁股，但是一定要穿襪子」。沒想到這句話遭台大教授賀德芬認為是賣弄性幻想，吸引女性選票，讓網友全矇了大喊這三小呀！

韓國瑜正式就任高雄市長後，上任第一天就史無前例夜宿十全果菜市場，不少韓粉們徹夜在市場外守候。而韓國瑜三點多起床後，也巡視了市場，和菜農、攤商們近距離互動，並接受媒體訪問，他自爆養生方法，稱睡覺有用「S腰帶」護腰的習慣、還要穿襪子才能睡覺，他笑說：「可以光屁股，但是一定要穿襪子」，這也是他體力好的原因之一。

不過，韓國瑜的這句「可以光屁股，但是一定要穿襪子」話，居然成為台大榮譽教授賀德芬眼中「光屁股賣弄性幻想」的不當行為。賀德芬於政論節目《新台灣加油》表示，在這次九合一選戰中，她看到許多非常有創意的點子，但她要點出裡面有的有「性別問題」，許多政治人物常常以為用這樣一個黃色語言，就覺得非常的幽默，非常有親和力。

賀德芬指出，這些政治人物的目的，就是要吸引女性選票，像韓國瑜就故意講這些曖昧的話語，「誰要看他光屁股」。只見賀德芬的話語，遭在場的資深媒體人吳國棟吐槽說，「哪一個男生想看韓國瑜的光屁股」！但賀德芬馬上回應女生會，粉絲就會迷到這種，可以徹夜守候。她更以韓國瑜在選前的陪睡說為例，她表示那時好多大媽師奶在旁邊，一直跟他鼓勵。

賀德芬感到感慨，現在政治人物都會利用他家裡的女人，如韓國瑜的媽媽、太太、女兒，譬如韓國瑜的太太都時裝表演，女兒一出來就打敗多少敵人。那柯Ｐ的媽媽和太太，也都是非常強悍的，女兒還沒有出道，也許下次選總統的時候，女兒就出來了。馬英九也是靠太太呀！賀德芬認為可能有些較老的對這個不感興趣，可是他的媽媽一出來，就會被吸引。

賀德芬更表示這些政治人物就是用這種性幻想的東西，許多師奶也好，很多大媽也好，辣妹、正妹也好，其實她們自己有這種性慾望，可以很公然的去示愛。如以前的梁山伯與祝英台，因為女扮男裝，所以很多大媽示愛，而這些大媽追這些女明星，她先生也可以同意，也不會吃醋，也不會造成家庭糾紛。政治人物就是利用女性這樣一個心理，去吸引女性的選票，所以她覺得很悲哀。

賀德芬感嘆，在西方的民主國家，女性要到二十世紀初才有投票權，可是台灣女性是一開始就跟男性一樣，一票票等值！結果，今天這些政治人物，還要用這樣來吸收女性，因為女性很容易被這種情緒給帶動，所以你看這些人旁邊圍的都是女人，都是大媽師奶，包括馬英九柯文哲和韓國瑜也是。

只見賀德芬一番不知所以的真心言論，連在場的與會來賓都不知她的涵義是什麼，更遑論網友。批踢踢網友就表示韓國瑜自曝「可以光屁股但一定要穿襪」根本賣弄「性幻想」？賀德芬表示利用女性心理吸選票！先不說，早就已經選完了。這到底是可以吸收什麼女性選票？一個老兵樣子的屁股你們有幻想過嗎。他真的受夠了！

底下網友也全矇了，紛紛表示，「講這句話的人本身就有類似的性幻想吧」、「原來女生喜歡老人屁股 (筆記)」、「報告市長有人在意淫你，老兵屁股的市場看來還是不錯的嘛」、「賀德芬自己有反應就以為其他女人也有」、「繼上次夢到韓那位之後，又一個對韓有性幻想的」、「韓國瑜光屁股但穿襪，可以靠這種性幻想來吸女性票? 這一定有什麼誤會」、「原來這位教授的性幻想對象是...」。

(中時電子報)