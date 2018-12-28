抓到了！綠媒造謠！徐國勇秘書證實：中天沒發500元綁台

2018年12月28日 15:14 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

內政部保五總隊學生餐廳因多月觀看中天新聞，日前遭內政部長徐國勇關切，枉顧學生餐廳的收視自由，遭「關切」後保五澄清說當天是忘記調整頻道，從11月18日開始已輪流播放。中天電視節目今下午連線徐國勇秘書徐健麟，並詢問徐，針對作家洪博學爆料某集團花500元在南部某些飯店、小吃店進行綁台，徐健麟說，中天沒發500元買店家定額。

據悉，洪博學稱廠商不給轉台，「惡意指控」某集團花500元買斷遙控器轉台權，有鎖台疑慮，並且被友台三立電視台政論節目《新台灣加油讚》惡意抨擊《中天電視》，以「洗腦？驚爆小吃店、醫院、保五總隊餐廳限看中天」為題惡意抨擊，稱南部某些商家收了500塊，已被中資收買。

今日中天節目《大政治大爆掛》針對此事電話連線徐國勇秘書徐健麟，徐國勇全權授權徐健麟，主持人王右正詢問徐健麟說，友台政論節目指控500塊綁台一事是否屬實？徐說「沒有所謂500塊的事」，之前有收到相關保五總隊檢舉情資，但內政部請警政署讓保五總隊查察後，「保五總隊說，並沒有特定鎖定哪一台」。

王又正詢問，是不是大家都能轉台？只是沒有人轉台？徐回應說，保五內部調查後，「只是開同一台，沒有鎖台問題」，檢舉內容是稱「只能固定看特定哪一台」，所以一開始有被影響，「選擇看哪一台是人民的自由」。

來賓資深媒體人黃暐翰問徐健麟，保五總隊學生餐廳當初與電視廠商簽約，是否有就電視看哪一台，開多久來做簽約？甚至選擇不看做規範，徐回說沒有這些規範，議約也沒有這麼細。

王又正再問徐健麟，目前就內政部了解，是否有其他電視台業者有「固定綁台行為」，徐說，目前「還需要進一步了解」，王又正反問，調查中天綁台就這麼快，其他電視台就這麼慢，徐健麟也笑得很尷尬。

主持人王右正說，1月到11月，中天新聞流量共成長120萬收視戶，呼籲三立勿再攻擊同業。並感謝所有觀眾朋友一路對中天電視台的支持，也請繼續支持中天電視。

(中時電子報)