陸新設“北京台灣會館”等五家兩岸交流基地 總數達71家

2018年12月28日 15:21 中時電子報 綜合報導

國務院台辦發言人馬曉光26日在北京透露，中共中央台辦、國務院台辦最近新批準五家海峽兩岸交流基地，分別是：四川宜賓李莊古鎮、福建寧德古田臨水宮、江蘇昆山慧聚廣場、北京中國人民抗日戰爭紀念館和北京台灣會館。

馬曉光表示，新設的這些交流基地各具特色，既是當地重要文化資產，也承載著兩岸同胞共同的歷史記憶和文化傳承，歡迎廣大台灣同胞到這些交流基地參觀考察，開展交流合作。

國台辦例行新聞發布會26日舉行。馬曉光在回答相關問題時還進一步表示，這些年來，海峽兩岸交流基地充分發揮了擴大兩岸交流的功能。這些基地有的是兩岸同胞共同歷史記憶的場所，有的是凝聚了飽含著中華文化價值內涵的場所，有的是歷史上馳名的文化旅遊勝地。

據介紹，自2009年以來，國台辦已先後在山東、湖北、福建等22個省（區市）批準設立了66家海峽兩岸交流基地，對於擴大深化兩岸交流合作發揮了積極作用。加上這次新批準的5家，交流基地覆蓋面進一步擴大。

「很多台灣同胞來大陸交流的時候都願意去這些地方參觀，還有不少兩岸交流活動就放在交流基地舉行，吸引了台灣青年來大陸實習創業。」馬曉光說，利用海峽兩岸交流基地開展兩岸交流活動，我們希望這種交流思路和交流平台能得到兩岸同胞的重視和喜愛，進一步發揮它凝聚兩岸同胞感情、促進心靈契合的作用。

北京台灣會館和時報金犢獎是多年以來的戰略合作夥伴，作為新批準五家海峽兩岸交流基地之一，北京台灣會館特色鮮明，毗鄰北京天安門，是大陸的唯一的台灣會館，也是台灣和大陸緊密聯系的歷史見證，對兩岸交流有重大的歷史意義。

北京台灣會館正門。(圖/北京台灣會館提供)

會館是明清時期的特色人文景觀，同時具有重要的歷史文化價值。北京的會館多是由全國各地的在京士紳、官員等籌資或捐資設立的，目的是為供本鄉舉人赴京參加會試時棲身暫住，同時也作為在京鄉人聚會聯誼的場所。

台灣在北京的會館出現於清光緒年間。據文獻記載，史上台灣在京城曾有兩座會館，一為全台會館，一為台灣會館。全台會館現已不存在，台灣會館則保留至今，成為北京重要的歷史文化遺存。它歷經百年滄桑，見證了台灣同胞愛國愛鄉的光榮歷史，也留下了台灣同胞在京生活的印跡。

北京台灣會館內部。(圖/北京台灣會館提供)

2009年，北京市政府專門撥款對台灣會館進行修繕並擴建。此工作得到中央領導、北京市領導的高度重視，各有關部門給予大力支持，同時會館的修繕擴建也受到廣大在京台胞、島內和海外台胞的極大關註。2010年5月7日，台灣會館盛大重張，以嶄新的面貌迎接廣大台胞和各界人士。會館原是一個占地五百四十平方米的兩進四合院，修繕擴建後成為地上地下兩層，總面積達三千八百多平方米,相比原來擴大了六倍。修繕後的會館地上建築保持了清末北京民居風貌，在會館內部的裝修裝飾上則融入了許多閩台特色。

北京台灣會館享兩岸關系和平發展之天時，得前門老北京商業區之地利，沐骨肉同胞血脈親情之人和，在新的起點上，將繼續發揮橋梁紐帶作用，搭建京台兩地合作交流的新平台。

(中時電子報)