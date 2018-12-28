2018爆社揭發10大事件回顧 「網紅空姐偷吃」最吸晴

2018年12月28日 15:10 中時電子報 張國欽

擁有百萬名社友的臉書社團《爆料公社》，根據網友爆料的貼文，於歲末年終回顧年度「10大事件」， 今年六月網紅空姐張比比被老公爆料偷吃，還放話若爆社內貼文按讚破百萬，就公開花百萬拍到的通姦影片，瞬間成為網路話題，此事件成了今年爆社10大事件之首。前國發會副主委邱俊榮偷拍、女信徒雙膝跪地幫妙禪穿鞋與高雄瑞豐夜市水煮玉米4根220元，都在榜中。

網紅空姐要他別妨礙兒子上學 綠帽夫一句話婊回去(翻攝自網紅空姐臉書)

網紅空姐在網路平台FB粉絲專頁、IG粉絲共計至少累積15萬人追蹤，因遭丈夫爆出偷吃醜聞，讓不少人看了跌破眼鏡，其唐姓丈夫先最早在《爆料公社》指出，兩人結婚6年還育有1子，豈料在孩子的告知下，才得知妻子可能外遇，之後更抓到她偷吃攝影師，還拍到兩人在兒子及他的床上激戰畫面，甚至還有一次在房間床旁地板上發生，且時間約為4分鐘。

小王攝影師「亨利與張姓網紅空姐 (合成圖／翻攝自爆料公社、空姐臉書)

此案經法院審理後，認定空姐與攝影師發生關係屬實，最終依通姦罪，對兩人各判3個月有期徒刑，易科罰金9萬元，而不少網友得知後，也紛紛安慰空姐丈夫「法院認證的4分鐘」，這起事件每有新發展，都在爆社掀起話題。

邱俊榮涉偷拍丟官 周錫瑋痛批：民進黨為官標準 到底是什麼？右圖為有網友爆料抓到偷拍女性大腿的人，沒想到大有來頭是國發會副主委邱俊榮。（合成圖，左圖/資料照 張鎧乙攝、右圖/翻攝自爆料公社）

無獨有偶，排名第2熱門事件也與「色」有關，原國發會副主委邱俊榮疑在捷運上偷拍美腿被逮，案情曝光後雖公開道歉，卻指「不小心」手滑拍到，惟有報導稱在他手機裡有30多張不同女子「被拍」照，打臉其「不小心」說法，邱俊榮案發後請辭獲准，重重影響政府官員形象。

《爆料公社》2018年10大揭發事件另8起為：

10、大媽買美式堅持加珍珠飆罵店員： 一名便利商店店員在爆料公社po出影片，表示下午時有一個大媽用悠遊卡消費美式買1送1，並且要求加珍珠。

9、重犯張錫銘上爆料公社陳情： 今年五月時，有網友在爆料公社裡上傳一張字跡工整的信件，強調是「張錫銘的來信」，內容為「受刑人使用作業所得來繳納國民年金保險費」。

8、高雄瑞豐夜市水煮玉米4根220元 ：一名女網友在爆料公社中貼文，透露自己在高雄瑞豐夜市買到4根220元的水煮玉米，覺得金額和自己的認知有點落差太大，才發文希望能有網友「指點下迷津」。

7、.35周孕婦掛急診被醫師嗆浪費醫療資源：一名懷孕35週的孕婦，因爲褲子全濕懷疑自己破水，到屏東寶建醫院掛急診，卻被醫生嗆浪費醫療資源，稱她又沒怎樣。

6、女信徒雙膝跪地幫妙禪穿鞋： 有網友在「爆料公社」裡曝光一張照片，只見佛教如來宗創辦人妙禪，戴著墨鏡坐在椅子，雙手合十低頭看著兩名女信徒跪地幫他換鞋。

5、姊姊被嘉義未婚夫帶走5天神智不清： 一名女網友在「爆料公社」PO文表示，自己的姊姊被未婚夫帶到民雄後，某天打電話回家邊哭邊說「我冒著生命危險打給你們，我不知道我現在在哪」，發出求救訊號後斷訊失蹤。

4、高雄羊肉店煮「尼龍袋米粉」： 今年10月，高雄30年老字號羊肉店，被網友在爆料公社PO網，指控有女員工將米粉連著三色塑膠製尼龍網袋，整包丟進滾水鍋裡煮，質疑衛生與食安。

3、澳洲草莓園打工剝削事件 ：今年六月，有社員在爆料公社內分享澳洲布里斯本草莓園打工時被剝削的經歷，控訴同樣是台灣人的老闆剝削員工還欠薪，導致員工為生計只好到別處兼職。

(中時電子報)