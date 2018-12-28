影》費德勒不怕對手 但被這個嚇一跳

費德勒與龍蝦。(取自霍普曼盃影片截圖)

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中時電子報
／綜合報導

生涯擁有20座大滿貫單打冠軍的瑞士職業男網名將費德勒（Roger Federer），準備參加霍普曼盃網球賽，出席大會宣傳活動時受邀摸摸野生龍蝦，只見費爸被嚇了一跳，表情相當逗趣。

費德勒是在準備從工作人員手中接下龍蝦時，被突然動了一下的龍蝦嚇到，最後小心翼翼抓著龍蝦，由於龍蝦不停扭動身軀，費爸既害怕又害羞地抓著，畫面相當有趣，而他也克服恐懼，拿起手機和龍蝦自拍。

其實這不是費德勒第一次和動物互動，之前參加澳網賽前的熱身賽布里斯本網球賽，就有抱過無尾熊，或是跟袋鼠、袋熊一起玩，這次被龍蝦嚇到的樣子，也展現出他個性單純的一面。

費德勒2018年1月和「新瑞士公主」班西琪贏得霍普曼盃冠軍，明年1月5日新一屆賽事開打，費爸對於尋求衛冕已經摩拳擦掌，「希望透過霍普曼盃來為新球季打出好的開始，畢竟過去兩季對我來說相當瘋狂。」費爸這麼說，「霍普曼盃是為嶄新的職業賽季開始的好賽事，希望今年也可以複製去年成功的經驗。」

除了尋求霍普曼盃連霸，已經37歲的費德勒也還沒打算退休，對拚2020東京奧運也保持開放想法，他補充：「我相信在我這年紀還能做出一些不平凡的事，會讓人們覺得很棒。」

(中時電子報)

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