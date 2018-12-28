影》王睿拚港超聯首秀 碰上陳柏良前東家

2018年12月28日 15:25 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

王睿加盟香港元朗足球會後分享想法。（嵌入自元朗足球會臉書）

中華男足國腳王睿27日簽約加盟香港超級聯賽的元朗足球會，球會官方臉書也po出他向球迷問好的影片。由於港超聯明年1月3日才開啟轉會櫥窗，王睿最快13日對香港飛馬（前身為天水圍飛馬）才能上演元朗處女秀。不過新東家本月30日於香港菁英盃首戰R&F富力，王睿也在影片中呼籲說：「12月30日，請大家來替元朗隊加油！」

王睿表示，跟元朗教頭郭嘉諾在雅加達亞運認識，當時郭嘉諾是香港隊總教練，回台灣後又剛好有東亞盃，「郭sir問我有沒有興趣到元朗試試看，他那裡剛好有一個位子缺，我說好，我來試試看！」

王睿說，加盟職業球隊，會讓他更加自律，也感受到香港的足球風氣比台灣好很多，「我希望能在香港聯賽有穩定的出場，會挑戰旅外是想讓自己更進步，想要再突破自己。」

王睿將成為元朗的「亞洲外援」，郭嘉諾稱讚這位生力軍是一個全能中堅，也有技術和好的制空能力，「我在亞運時已留意到王睿突出的表現，認為他絕對有能力在港超聯立足。」郭嘉諾指出，台灣近年足球世界排名急升，他看到了台灣球員個人能力的進步，希望從引進王睿，也能讓台灣足球員多一個職業足球出路。

香港菁英盃是香港足總舉辦的淘汰制足賽，旨在為年輕球員創造更多上場機會，從2015年舉辦迄今，規定每支隊伍在比賽中必須派出不少於兩名U22香港年輕球員出賽。

由於王睿明年1月3日才能被元朗正式登錄，菁英盃首戰只能當啦啦隊，最快13日才能首次披上元朗戰袍出賽。巧合的是，元朗是役對手香港飛馬，前身就是陳柏良的前東家天水圍飛馬，格外具有意義。

(中時電子報)