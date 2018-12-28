農曆春節送禮不再遇瓶頸，讓你有面子又有品味的送禮首選！

2018年12月28日 15:36 中時電子報 綜合報導

農曆新年即將到來，不少人開始為挑選禮品做準備，但禮品的選擇卻是一大學問，因為它反映了一個人的社會地位與個人品味。想要不失禮又不失面子嗎？那就選擇全球最暢銷白蘭地前三名的軒尼詩(Hennessy)，今年特別推出新春豬年的限量包裝，每種設計元素都是一種祝福，透過這份珍貴的禮品將種種祝福傳遞給那位重要的人！

右為軒尼詩X.O 2019年度春節袖套版，推薦價NT$5,865，左為軒尼詩V.S.O.P 2019年度春節限量版，推薦價NT$1,900。(圖片來源/軒尼詩提供)

若送禮之禮品包裝與節日相呼應則更具意義，軒尼詩特別在迎春之際，推出軒尼詩X.O與軒尼詩V.S.O.P的2019新春限定禮盒，此次包裝設計以「軒啟福至，萬象生輝」為主軸，包裝上可見8種設計元素，分別有軒尼詩寶船、金豬、金魚、燈籠、丹頂鶴、雲朵、天空、湖泊。2019年在即，意味著金豬報喜來敲門，萬戶祈福迎新年，設計師張光佑期許每逢歲出年節，家家戶戶都能齊聚團員、人人都能喜地歡天；畫面更呈現大地豐饒的物產，就像是軒尼詩為世人帶來的自然界精華。

設計理念為「軒啟福至 萬象生輝」，由8種生物構成十分和諧的畫面象徵家家戶戶都能齊聚團員(圖片來源/中時電子報)

軒尼詩X.O歷史非常悠久，源自於1870年，當時是軒尼詩家族的第四代傳人莫利斯．軒尼詩為了款待親朋好友而特別打造的私人佳釀，軒尼詩X.O從此誕生。採用法國干邑區的葡萄釀製，為了達到風味的複雜度，特別混調了10年至30年的多款原酒，並在橡木桶中陳釀了至少6年以上。品飲軒尼詩X.O就像一場感官旅程，豐富的層次先後在口腔及鼻腔內餘韻圍繞，宛如綻放之焰讓你對珍稀味覺盡情探索；而軒尼詩V.S.O.P是Very Superior Old Pale的縮寫，桶中陳釀的時間至少達4年以上，靈感取自1817年專為英國王儲喬治四世設計的一款極上等的陳年干邑，近兩個世紀以來依舊聲譽卓絕。

在特別的日子獻上尊爵禮品給最重要的人，更顯送禮者的高度品味。(圖片來源/中時電子報)

除了軒尼詩2019年度春節限量版產品外，同時也推出了多元年節禮盒，軒尼詩X.O珍藏限量版系列有「軒尼詩X.O & Ice探索禮盒」、「軒尼詩X.O & Ice體驗禮盒」以突顯收禮者尊爵的地位；軒尼詩V.S.O.P 的部分則有「軒尼詩V.S.O.P SUNSET調酒杯禮盒」、「軒尼詩V.S.O.P 2019年度春節限量版」、「軒尼詩V.S.O.P 2019年度春節袖套版」，不僅僅是最真摯有誠意的賀禮，也能彰顯個人品味與身份。香氣豐富細緻的軒尼詩X.O與軒尼詩V.S.O.P ，無論是純飲、加冰塊或少許清水，都不失干邑白蘭地的絕妙滋味，啜飲一口回味無窮。在特別的日子獻上尊爵禮品給最重要的人，也代表著收禮人在送禮人心中的地位與重要性，更顯送禮者的高度品味。

軒尼詩X.O打造一款可變身奢華冰桶的禮盒，並附上特製冰塊夾。軒尼詩X.O & Ice 2019體驗禮盒，推薦價6,150元。(圖片來源/軒尼詩提供)

軒尼詩X.O & Ice探索禮盒推薦價NT$5,865。(圖片來源/軒尼詩提供)

軒尼詩V.S.O.P SUNSET調酒杯禮盒 推薦價NT$1,520。全台家樂福、愛買、大潤發限定販售。(圖片來源/軒尼詩提供)

軒尼詩V.S.O.P 2019年度春節袖套版(700ml) 推薦價NT$1,520。(圖片來源/軒尼詩提供)

2019年1月全台指定專賣店、家樂福、7-Eleven陸續上市

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(中時電子報)