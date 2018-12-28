台大教授籲師生拋成見 監督管中閔治校藍圖

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旺報

敎育部今(28)日正式發函台大，同意管中閔教授於明年1月8日正式上任台大校長，對此台大國企系教授陳厚銘呼籲，台大師生宜放下成見 轉而監督管中閔校長的「亞洲旗艦計畫」治校藍圖。

陳厚銘認為，108年1月8日就任有其特別函意，「8為發，1加8為9，兩個9代表久久」，選擇該日就任，有個好彩頭，象徵管校長就任後台大可以久久發，再加上108年是金豬年，是含金湯匙不愁吃穿好命的一年，台大師生期望管校長上任後，台大可以一掃陰霾，走出複雜的變局，邁向世界一流大學。

陳厚銘提到，教育是百年大計，是國家未來競爭力的指標，台大校長遴選爭議已耗時延宕11個月，最後終於獲得解決。然而該遴選爭議案，引起了社會的糾結與對立，已經對台灣教育造成難以彌平的傷害。

「最令人痛心的是 ，教育不應該淪為政治角力的戰場。這也是台灣追求自由民主過程中，留下的些許憾事」，陳厚銘呼籲，事已至此，希望大家能夠放下一切爭議，還給台大一個安靜的教學與研究空間，並且共同努力協助台大突破困境，邁向世界一流大學。

陳厚銘還提到，台大師生千萬不要忘記「敦品、勵學、愛國、愛人」的台大校訓，也不要忘記傅斯年校長當年勉勵台大師生的「貢獻這所大學于宇宙的精神」。台大師生宜正向思考往前看，千萬不要糾結於政治惡鬧的泥沼之中。

陳厚銘呼籲，台大師生此時此刻應該摒棄所有爭議，將重心轉移至監督管中閔校長的治校藍圖上，並給予管校長一些時間與空間，同時檢視管校長的治校理念是否可以落實。管校長提出「亞洲旗艦計畫」，希望台大可以執行C School、U School以及T School 的三大行動方略，促使台大能夠成為具有多重功能的亞洲高教樞紐，進而帶領台大迎向2028年創校百年，再造輝煌的神聖使命，「台大加油，台灣加油！」

(旺報 )

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