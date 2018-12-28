花蓮》東華附小辦學績優 大陸廣西教育參訪團高度肯定

2018年12月28日 16:13 中時 范振和

東華附小校長鮑明鈞（右）引領廣西省教育參訪團領導唐耀華（左）一行人參觀校園。（范振和攝）

東華附小與大陸廣西教育參訪團在校門口合影，有人高喊「兩岸一家親」。（范振和攝）

大陸廣西教育參訪團一行30餘人，28日上午參訪國立東華大學附小，對學校軟硬體設施，留下深刻印象，附小校長鮑明鈞一句：「兩岸一家親、桂花永飄香」，贏得熱烈掌聲回應。

鮑明鈞率東華附小團隊今天上午熱情迎接大陸廣西教育參訪團，國立東華大學教育行政與管理學系教授范熾文、花蓮縣原住民族校長協會會副理事長胡永寶等人也陪同，為兩岸教育交流，廣泛交換意見。

鮑明鈞指出，東華附小最近拿下「2019日本福岡亞太兒童會議」台灣代表權，經過5位評審委員的詢答，其中包括1位全美語問答，附小通過複試取得代表權，將透過校內甄選機制，選出8位五年級小朋友於明年7月14日至7月25日，赴日參加國際會議。

另，在今年度全國分組合作學習績優深耕學校評選中，該校榮獲全國優等獎，下月24日將代表我國前往美國休士頓考察。該校在課堂上強調的是合作關係，在答題上則是由小組取得共識後，再由老師指定同學上台發表，組員補充的方式，來縮短學生差異化的教學。

廣西教育廳代表廣西自治區教育廳巡視員唐耀華、基礎教育處副處長覃傳合、教師培訓中心主任李桂良、教育培訓中心項目主管唐燕艷等人，以及廣西中小學代表防城港市教育局副局長伍志傳等一行30餘人，對東華附小教學模式，大為激賞。尤其鮑明鈞脫口 一句話：「兩岸一家親，桂花永飄香」，更贏得廣西一行人熱烈掌聲。

(中時 )