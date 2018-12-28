涉邀宴賄選　基市議員何淑萍遭提當選無效之訴

2018年12月28日 15:47 中時 張穎齊

國民黨基隆市信義區市議員何淑萍涉嫌透過樁腳免費宴請選民，今（28）日遭基隆地檢署提起當選無效之訴。（張穎齊攝）

國民黨基隆市信義區市議員何淑萍的公公、同時也是競選總幹事楊男，在選舉期間涉嫌透過樁腳免費邀宴選民，以此交付賄賂的方式尋求投票權人的支持，讓何淑萍當選市議員，基隆地檢署今（28）日偵結，除將楊男及樁腳、選民等人提起公訴外，也對何淑萍提起當選無效之訴，剝奪其當選資格，將由法院進行裁決。

檢方調查，楊男為使媳婦何淑萍順利當選，竟交付2萬元給陳姓友人，由陳來廣邀選民免費餐宴賄選，陳並透過經營炭火燒肉店的凡姓負責人，讓凡再透過店內的鄭姓、朱姓員工，在10月28、29日及11月12日，分別邀請親友到店裡免費用餐，楊男便在席間現身，將何淑萍的競選文宣面紙送給員工親友，尋求支持。

案經法務部調查局基隆市調查站接獲檢舉後，報請基隆地檢署檢察官陳昭仁指揮偵辦，經縝密蒐證後，於今日偵查終結，將楊、陳、凡、鄭、朱及受邀宴的連姓選民等人，分別依公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪及刑法第143條第1項受賄罪提起公訴。

另外，何淑萍於11月30日經基隆市選舉委員會公告當選為2018年第19屆市議員當選人，檢方為徹底杜絕賄選歪風，避免不法之徒坐享犯罪成果，遂依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款的規定，向基隆地院提起當選無效之訴，剝奪其當選資格，再由法院進行裁決。

針對被提起當選無效之訴，記者多次致電給何淑萍手機，卻都未接通，何淑萍服務處則表示「不清楚！何淑萍整天都在外面，今天不會回服務處」，至於何今天的行程是什麼，服務處仍回應「不清楚！」

國民黨基隆市黨部則表示，知道這件事是無黨籍前信義區市議員參選人黃元良所提告的，市黨部有和法界人士討論過，認為當選無效成立的機率不高，因為當時何淑萍的公公被認為沒有交保必要而飭回，不過仍會尊重司法調查，並會再和何淑萍了解情況，密切注意後續狀況。

(中時 )