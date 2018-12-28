涉邀宴賄選　基市議員何淑萍遭提當選無效之訴

國民黨基隆市信義區市議員何淑萍（中）涉嫌透過樁腳免費宴請選民，今（28）日遭基隆地檢署提起當選無效之訴。（張穎齊攝）

友善列印
中時
國民黨基隆市信義區市議員何淑萍涉嫌透過樁腳免費宴請選民，今（28）日遭基隆地檢署提起當選無效之訴。（張穎齊攝）

國民黨基隆市信義區市議員何淑萍的公公、同時也是競選總幹事楊男，在選舉期間涉嫌透過樁腳免費邀宴選民，以此交付賄賂的方式尋求投票權人的支持，讓何淑萍當選市議員，基隆地檢署今（28）日偵結，除將楊男及樁腳、選民等人提起公訴外，也對何淑萍提起當選無效之訴，剝奪其當選資格，將由法院進行裁決。

檢方調查，楊男為使媳婦何淑萍順利當選，竟交付2萬元給陳姓友人，由陳來廣邀選民免費餐宴賄選，陳並透過經營炭火燒肉店的凡姓負責人，讓凡再透過店內的鄭姓、朱姓員工，在10月28、29日及11月12日，分別邀請親友到店裡免費用餐，楊男便在席間現身，將何淑萍的競選文宣面紙送給員工親友，尋求支持。

案經法務部調查局基隆市調查站接獲檢舉後，報請基隆地檢署檢察官陳昭仁指揮偵辦，經縝密蒐證後，於今日偵查終結，將楊、陳、凡、鄭、朱及受邀宴的連姓選民等人，分別依公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪及刑法第143條第1項受賄罪提起公訴。

另外，何淑萍於11月30日經基隆市選舉委員會公告當選為2018年第19屆市議員當選人，檢方為徹底杜絕賄選歪風，避免不法之徒坐享犯罪成果，遂依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款的規定，向基隆地院提起當選無效之訴，剝奪其當選資格，再由法院進行裁決。

針對被提起當選無效之訴，記者多次致電給何淑萍手機，卻都未接通，何淑萍服務處則表示「不清楚！何淑萍整天都在外面，今天不會回服務處」，至於何今天的行程是什麼，服務處仍回應「不清楚！」

國民黨基隆市黨部則表示，知道這件事是無黨籍前信義區市議員參選人黃元良所提告的，市黨部有和法界人士討論過，認為當選無效成立的機率不高，因為當時何淑萍的公公被認為沒有交保必要而飭回，不過仍會尊重司法調查，並會再和何淑萍了解情況，密切注意後續狀況。

(中時 )

魚目混珠 業者走私管制出口鰻線… 西湖鄉2電桿斷裂倒路中 騎士嚇到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。