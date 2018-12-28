HBL》青年贏球直取8強 壽星贏球還要罰跑

青年高中涂亦含(紅衣)在18歲生日這天，用單場18分表現助隊獲勝，直取HBL 8強。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／高雄報導

HBL複賽階段常要打外卡戰才能決定晉級8強與否的青年高中，107學年HBL高中籃球聯賽複賽有了不一樣的狀況，今天88：83擊敗南湖高中，確定在所屬的B組以分組第三直接晉級8強，免去外卡戰的煎熬。

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青年高中高三前鋒涂亦含今天過生日，用18分、9籃板、3助攻、3阻攻成為球隊獲勝功臣之一，賽後心情輕鬆，表示：「之前過生日都是在外卡輸球後，這次是在生日當天用勝利取得8強門票，心情真的很好！生日願望就是球隊進4強、大家身體健康。」

曾是南山高中92學年奪冠MVP的鄧安誠，今年接下青年執行教練，第一次帶高中球隊，他結合自身經驗用心和愛的教育來帶隊，和以往高壓教育方式很不相同，球員跟他就像兄弟一樣感情融洽，平常互相傳訊息鼓勵，賽後鄧安誠笑說：「今天是亦含生日，我跟他說要拿30分才行，少一分就要跑操場一圈，結果他拿18分，等於要跑12圈。」

聽到教練開出的「生日懲罰」，口條越來越溜的涂亦含「反擊」，直說要先欠著，也爆料教練鄧安誠跟他還有陳珀瑞、徐宇煇的減重打賭，「有天做重訓教練我變胖，還說他要瘦身，講著講著就想說來賭一波，要是教練在這個月結束前沒瘦到95公斤，就要有一個禮拜每天有一餐請我們吃到飽。」

青年高中的訓練不走狂操路線，而是重質不重量，因此球員都在短短時間內把握時間全力做到最好，累積了不少能量，直接晉級8強，讓鄧安誠賽後開心到詞窮，「這一路走來很辛苦，發生過的一切歷歷在目，看到孩子這麼努力我很感動，我都不知道我在說什麼了。」

(中時電子報)

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