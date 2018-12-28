元旦何處去？中市民逛花博免錢

2018年12月28日 16:17 中時 盧金足

為讓遊客暢玩不同園區，規畫「園區間接駁」服務，串連「后里馬場園區」、「后里東站(森林園區)」、麗寶樂園接駁站至「外埔園區」等3園區。（盧金足翻攝）

台中花博元旦起開放台中市民憑身份證明文件免費參觀，台中市新住民、國內外12歲以下兒童也可出示身份證明文件免費入園。（盧金足攝）

迎接元旦連續假期，台中花博優惠台中市民的新措施也上路！（圖／台中市府提供）

迎接元旦連續假期，台中花博優惠台中市民的新措施也上路！市府從元旦起開放台中市民憑身份證明文件免費參觀，台中市新住民、國內外12歲以下兒童也可出示身份證明文件免費入園，由於預期將湧現大量人潮，交通局長葉昭甫呼籲多搭乘火車、接駁車前往花博園區，各園區除有往返火車站接駁服務，園區間也有電動接駁車。

至於，自行開車者，請Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，請依花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區。

葉昭甫表示，花博的交通疏運以「台鐵為主、完全接駁」，因應元旦連假可能帶來的人潮，交通局協調台鐵於元旦連假期間，列車班班停靠后里、豐原，平均每10分鐘一班。

參觀后里、豐原兩園區，可搭火車到后里、豐原站，從台中火車站搭車至后里站只要28分鐘，一出站就進入花博園區；豐原葫蘆墩園區從豐原火車站走路只要10分鐘，騎iBike 5分鐘、搭接駁車15分鐘即可抵達；外埔園區則可從大甲站火車站轉乘接駁車或92、212、213、215、811路公車抵達。

若外地遊客有開車需求，只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場，依黃綠色花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區；台中開車民眾，則可前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園及沙鹿火車站西側等5處接駁站停車，再轉搭接駁車前往花博園區。接駁車平均每10分鐘1班，並機動式加開班次，花博接駁車服務皆為免費。

此外，為讓遊客能在同一天內暢玩不同園區，規畫「園區間接駁」服務，串連「后里馬場園區」、「后里東站(森林園區)」、麗寶樂園接駁站至「外埔園區」等3園區。路線採用全電動公車行駛，呼應花博綠能、低碳、環保精神。

「逛花博搭乘台鐵及接駁車最快速方便！」葉昭甫提醒，元旦連假期間花博園區周邊將嚴格實施交通管制、禁止臨時停車，並進行違停取締及拖吊，請配合遵行。

(中時 )