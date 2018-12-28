社宅好時尚！中市大里光正段社宅明年初開放看屋

台中市大里光正段社會住宅2房型樣品屋，規 畫格局充滿時尚簡潔品味。（圖／台中市府提供）

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台中市第2處完工的社會住宅大里光正段即將於108年1月7日起開放受理申請，為讓有意申請的民眾更認識不同住宅單元的現況，住宅發展處將於1月5至7日上午9至12時及下午1至5時，每半小時開放9組民眾參觀各房型的基本配備房及布置樣品屋，並提供線上預約看屋，省時省力又便利，歡迎多加利用。

住宅處表示，大里光正段第1期社會住宅開放196戶承租，其中1房型118戶、2房型68戶、3房型10戶，租金為周邊市價租金7折以下，每戶除標準配備冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等基本傢俱，將於108年1月7日至2月1日開放民眾申請。

日前更邀請特約廠商IKEA宜家家居、MUJI無印良品及全國電子等，佈置1至3房型及無障礙2房型共4間樣品屋，讓民眾感受不同風格的空間布置及可能性，未來入住民眾也可以相對優惠價格或方案自行向特約廠商選購。

住宅處指出，為讓民眾更瞭解大里光正段社會住宅各房型的室內空間規劃，1月5至7日上午9至12時、下午1至5時將開放3間基本配備房及4間布置樣品屋，每半小時讓9組民眾入內參觀，其中4組名額採線上預約登記，以維護看屋品質，並避免民眾現場排隊久候。

如線上預約額滿，請於1月5至7日上午9至12時、下午1時至4時30分前往現場報名，工作人員將依報名順序安排看屋；線上預約民眾如因故遲到，必須重新現場報名。

(中時 )

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