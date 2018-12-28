台中山城椪柑封櫃啟航 外銷東南亞賺外匯

2018年12月28日 16:18 中時 王文吉

東勢區農會首波採購45公噸優質椪柑，出口至星馬等地。（王文吉攝）

東勢區農會以台灣椪柑品牌，透過喜氣禮盒，外銷東南亞市場。（王文吉攝）

「讓農民過好日子！」台中市農業局長蔡精強對台中水果外銷有信心，對重啟大陸市場也很樂觀。（王文吉攝）

東勢區農會總幹事田士欣稱讚今年椪柑，海外市場拓展順利。（王文吉攝）

豐原區農會動員分裝椪柑，以高檔禮盒外銷至汶萊第一百貨公司超市。（王文吉翻攝）

豐原區農會已出口2個貨櫃，外銷至汶萊第一百貨公司超市。（王文吉翻攝）

豐原區農會已出口2個貨櫃，外銷至汶萊第一百貨公司超市。（王文吉翻攝）

台中椪柑外銷賺外匯了！今年山城椪柑品質優異，東勢區農會首波採購45公噸優質椪柑，28日上午在東勢果菜批發市場封櫃啟航，將分別銷往新加坡及馬來西亞。農業局長蔡精強出席時向農民拍胸脯保證「我對台中水果外銷有信心，對重啟大陸市場也很樂觀，已有豐原貿易商下訂7、8個貨櫃的椪柑將銷往大陸。」

「2018台中東勢區農會椪柑封櫃啟航典禮」在東勢果菜批發市場舉行，東勢區農會總幹事田士欣開心喊出「今年外銷目標300噸！」包括農業局長蔡精強、市議員冉齡軒、東勢區農會理事長劉正銘、石岡區農會總幹事張東海、新社區農會總幹事羅文正等均到場共襄盛舉。

田士欣表示，今年椪柑品質佳，除今日外銷45公噸，將聯手石岡區農會，陸續裝櫃至明年1月18日，總共預計出口300公噸椪柑，拓展海外市場。今年椪柑每台斤收購價約落在15至25元之間，優於去年8到15元，茂谷緊接上市，希望外銷也能有好成績，藉以調節國內供需壓力。

豐原區農會本周也出口2個貨櫃，外銷至汶萊第一百貨公司超市。總幹事蔡森揚表示，汶萊是東協物價指數最高的國家之一，首批裝箱3000個禮盒共計60公噸椪柑，最高檔每盒6公斤零售價達900元，另透過直接配送營養午餐水果，台中市8區學校已推廣60公噸椪柑。

「我對台中水果外銷有信心，對重啟大陸市場也很樂觀！」蔡精強表示，台中市柑橘類種植面積2300多公頃，主要以椪柑、茂谷、桶柑為大宗，只有山城椪柑品質能夠外銷。為讓農民過好日子，市府推出柑橘類果品外銷推廣方案，依實際外銷出口量由農業局補助每公斤5元，預計獎勵外銷1040噸。

(中時 )