元旦到故宮賞鳥 看宋代國寶級寫生畫黃鳥飛翔

2018年12月28日 16:12 工商 邱莉玲

〈清 郎世寧 花陰雙鶴〉

元旦假期來故宮看畫、賞鳥！國立故宮博物院將推出新一季書畫特展「來禽圖—翎毛與花果的和諧奏鳴」，包括〈宋 崔愨 杞實鵪鶉〉、〈宋人桑枝黃鳥〉等國寶級展品，讓春之使者禽鳥飛翔於展廳。

故宮典藏禽鳥作品逾2,000件，古代畫家習慣將禽鳥稱為「翎毛」，歷代著名畫家，如五代畫家黃筌、宋代畫家徐崇嗣、惠崇、崔白、崔愨、李安忠、李迪、馬麟、吳炳等，均善畫翎毛，並有形神兼備的傑作傳世，為禽鳥百態留下了最佳的翦影。

「來禽圖」特展精選31組件，作品時代囊括宋、元、明、清至近代，型態可區分為「果熟來禽」與「鳥語花香」兩類，分別於202及212陳列展出。同時搭配禽鳥寫真照片一併陳列，觀眾可以透過繪畫與照片的詳細比對，具體理解歷代畫家對於禽鳥生態縝密的觀察力，以及當想要突破侷限時，如何藉助筆墨與萬物對話，抒發內心情感的創作力。

本次展出有數件國寶級展品，其中〈宋 崔愨 杞實鵪鶉〉畫中的鵪鶉與螻蛄，均不先勾勒輪廓，直接以水墨點染，感覺格外古樸典雅。這種「落墨」畫法，在宋畫中罕見難得。另一幅〈宋人桑枝黃鳥〉畫一隻站立桑樹枝頭的黃鸝，仰頭銜住桑椹果實，神態怡然自得。無論樹或禽，敷色皆極細膩，線條隨著物象而變化，未有定法，感覺格外生動自然，堪稱典型的宋代寫生佳作。

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