王義川成立競總 林佳龍三川論和沈智慧交火

2018年12月28日 16:33 中時 馮惠宜

民進黨徵召台中市第5選區（北區、北屯區）參選人王義川28日成立競選總部，前台中市長特別為昔日子弟兵站台，他盛讚王義川是他擔任市長四年台中水利、交通建設的大功臣，他希望大家疼惜林佳龍、票投王義川，讓他進入立法院捍衛過去爭取得來不易的建設；林佳龍高分貝指國民黨參選人沈智慧近日直指綠、柳川在中西東南區，是搞錯了。

對此，沈智慧表示，想請問林佳龍在四年市長任內，有著手對北屯河川整治嗎？似乎無感 ！她也說，林佳龍整天掛在嘴邊的綠柳川政績，是在中西區，根本不在北區北屯區，還口口聲聲要台中市民還他一個公道，請林佳龍先還給北區、北屯區市民一個公道吧！

林佳龍說，王義川是他擔任市長期間的交通局長，他希望能夠守護台中的交通建設以及他這些年打下基礎，包括交通、水利整個都市發展的重大建設，他相信台中市民給他一個機會到中央來捍衛台中的權利。

林佳龍還說，台中有三川：綠川、柳川、王義川，他之所以把王義川看待成和綠川、柳川一樣重要，就是他是這些年來台中水利、交通的建設的最大的功臣；林佳龍說也因此對手很緊張，甚至造謠說這個綠川、柳川是在中西、東南區，沒有在北屯、北區，而要王義川去中西、東南區選立委。

他鄭重駁斥，「沈智慧你搞錯了！」綠川、柳川的發源地就是北屯跟北區，一個立委連在地河川經過哪裡都搞不清楚會變成台中人的笑話，甚至全台灣都會來笑台中的民意代表。

林佳龍說，王義川過去這十年來台中市的捷運路網：包括大台中山手線、捷運綠線、藍線都是在他手上規劃跟推動，在這個關鍵的時刻要守護台中的交通建設，包括大台中山手線捷運藍線，和已經行政院審議的捷運綠線延伸到北屯大坑，都需要王義川到立法院、到中央政府為大家捍衛爭取得來不易的這一些交通建設。

(中時 )