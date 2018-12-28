「艾莉塔」現身全台 耗資百萬打造快閃燈光秀

2018年12月28日 16:31 中時 潘鈺楨

《艾莉塔：戰鬥天使》將於美麗華大直影城舉辦快閃預告投影燈光秀。（福斯提供）

電影《艾莉塔：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）12月29日將於台北美麗華大直影城6廳整日舉辦特殊快閃預告投影燈光秀，並將在一月展開巡迴各地的城市快閃戶外投影燈光秀，要將電影中最華麗炫目的場景重現在大型地標，親睹從無邪天使進化為絕殺戰神的艾莉塔大展身手。

《艾莉塔：戰鬥天使》以科技互動技術帶著艾莉塔巡迴全台，台灣影迷領先全球，透過3D投影技術欣賞最刺激腎上腺素的死亡球競賽、絕殺戰鬥場面，除了12月29日將於台北美麗華大直影城6廳上演特殊快閃預告投影燈光秀，讓當天入場觀眾搶先感受身歷其境的。

電影改編自20世紀發表時即因其前衛概念而成為經典的超人氣科幻格鬥漫畫《銃夢》，由詹姆斯卡麥隆逾十年籌備而成，故事背景設定在距今不遠的幾世紀後，位居高位者將地球劃分為兩個世界，一個象徵金字塔頂端的天空之城（暫譯，Sky City）與被流放於社會邊緣的廢鐵鎮（暫譯，Iron City）建構出的獨特世界觀。導演勞勃羅里葛茲延續其精神信念，接著創造了一個由鋼鐵元素構築的城市，採實體搭建結合動態捕捉特效公司WETA最新技術描繪雄偉樣貌。與詹姆斯卡麥隆合作多年的金獎製片強藍道則強調，即使電影採用3D技術呈現，但不會充斥過於僵硬的特效畫面。電影2月5日（大年初一）上映。

(中時 )