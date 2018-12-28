花蓮.6.4強震怎救出230多人！成功關鍵是這2個

2018年12月28日 16:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年2月6日深夜11：50花蓮近海發生芮氏規模6.4淺層強震，統帥大飯店1~3樓被壓扁、雲翠大樓傾斜逾30度，搜救人員只能以繩索固定完全無法步行，花蓮6.4震災被國際認為是一場高難度的救援任務。Discovery《分秒必爭：花蓮震災救援剖析》節目解析花蓮震災救援的成功關鍵有2個，生命探測器、搜救犬，而聯合國際認證搜救犬，全亞洲九隊中，當時有3隊在台灣花蓮，才能在黃金救援時間內救出230多人、於震災經歷106小時完成救援任務。

今年2月6日深夜11：50花蓮近海發生芮氏規模6.4淺層強震，圖為七星潭橋橋墩受損。（Discovery頻道 提供）

花蓮6.4強震，造成4棟樓傾倒，17死逾280傷，其中9名死者是來台觀光的陸客！此次地震發生在農曆過年前，也一度讓人擔憂花蓮觀光，所幸在地震發生後，看到國人的愛心，捐血、捐錢，而國際救援組織也來台。節目中除向各方救難英雄致敬，也盼透過此次寶貴的經驗能夠提供其他地震國家多面向的借鏡，共同提升地震應變能力，讓世界看到台灣傲人的震災應變與救援能力！

Discovery內容發行部資深總監馬艶華表示，此次《分秒必爭：花蓮震災救援剖析》節目除探討花蓮震災救援的成功關鍵，也告訴觀眾重要的救難及防災應變知識。希望透過Discovery在全球的影響力能幫助到更多人。」花蓮縣縣長徐榛蔚表示：「花蓮地處交通不便，無論是颱風、下雨等天災，只要蘇花公路一塌，花蓮就有可能成為孤島。

2月6日深夜，6.4強震重創花蓮。圖日本搜救隊員在雲門翠堤大樓現場與我國搜救隊討論相關救援事項。（本報系記者 黃世麒攝）

6.4強震災情慘重，在分秒必爭的災難現場，如何以「高效率」搶救每位受困的生還者為首要關鍵！其中關鍵之一就是「生命探測器」，透過高科技精密的生命雷達探測器，可偵測層層瓦礫堆之下是否有生還者，範圍最深可延伸15米；光學生命探測器可深入窄小空間，從中傳出影像，讓救難人員可以判斷受困者位置。

花蓮6.4強震中，搜救犬「鐵雄」在土石塊中不斷來回穿梭，並以靈敏的鼻子不斷嗅聞，發現統帥飯店待救者腿部，立刻以搖尾巴的方式向搜救人員示意上前救援。（本報系記者 張妍溱翻攝）

另「搜救犬」也在這次救難中扮演關鍵角色。台中搜救犬隊也表示，以現今的科學儀器來說，目前還無法完全取代搜救犬的嗅覺，而此次在搜救任務立大功的領犬員李俊昇和搜救犬「鐵雄」是目前全亞洲九隊中通過聯合國國際搜救認證的其中一隊，台中市消防局目前已經有三組，為亞洲之最。

《分秒必爭：花蓮震災救援剖析》花蓮震災救援經驗躍上國際 四分衛獻唱MV主題曲 向各界救難英雄致敬。（Discovery頻道 提供）

不僅救災，災後的重建速度與效率也是重點！花蓮縣政府在震災發生短短35分鐘內開設收容所，協助收容避難者；災後積極與受災戶懇談，兩周內達成初步協議—重建新建住宅區，並在最短時間內整合重建營造商與建築專家建議，建造符合耐震標章規格的住宅，盼能給受災戶一個安居樂業的家。《分秒必爭：花蓮震災救援剖析》將於12月29日星期六晚間9點在Discovery 頻道首播，並於晚間10點在【Discovery Channel Taiwan】 Youtube頻道播出。

(中時電子報)