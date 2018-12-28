花蓮.6.4強震怎救出230多人！成功關鍵是這2個

今年2月6日深夜11：50花蓮近海發生芮氏規模6.4淺層強震，統帥大飯店1~3樓被壓扁、雲翠大樓傾斜逾30度，搜救人員只能以繩索固定完全無法步行，花蓮6.4震災被國際認為是一場高難度的救援任務。Discovery《分秒必爭：花蓮震災救援剖析》節目解析花蓮震災救援的成功關鍵有2個，生命探測器、搜救犬，而聯合國際認證搜救犬，全亞洲九隊中，當時有3隊在台灣花蓮，才能在黃金救援時間內救出230多人、於震災經歷106小時完成救援任務。
花蓮6.4強震，造成4棟樓傾倒，17死逾280傷，其中9名死者是來台觀光的陸客！此次地震發生在農曆過年前，也一度讓人擔憂花蓮觀光，所幸在地震發生後，看到國人的愛心，捐血、捐錢，而國際救援組織也來台。節目中除向各方救難英雄致敬，也盼透過此次寶貴的經驗能夠提供其他地震國家多面向的借鏡，共同提升地震應變能力，讓世界看到台灣傲人的震災應變與救援能力！
Discovery內容發行部資深總監馬艶華表示，此次《分秒必爭：花蓮震災救援剖析》節目除探討花蓮震災救援的成功關鍵，也告訴觀眾重要的救難及防災應變知識。希望透過Discovery在全球的影響力能幫助到更多人。」花蓮縣縣長徐榛蔚表示：「花蓮地處交通不便，無論是颱風、下雨等天災，只要蘇花公路一塌，花蓮就有可能成為孤島。
6.4強震災情慘重，在分秒必爭的災難現場，如何以「高效率」搶救每位受困的生還者為首要關鍵！其中關鍵之一就是「生命探測器」，透過高科技精密的生命雷達探測器，可偵測層層瓦礫堆之下是否有生還者，範圍最深可延伸15米；光學生命探測器可深入窄小空間，從中傳出影像，讓救難人員可以判斷受困者位置。
另「搜救犬」也在這次救難中扮演關鍵角色。台中搜救犬隊也表示，以現今的科學儀器來說，目前還無法完全取代搜救犬的嗅覺，而此次在搜救任務立大功的領犬員李俊昇和搜救犬「鐵雄」是目前全亞洲九隊中通過聯合國國際搜救認證的其中一隊，台中市消防局目前已經有三組，為亞洲之最。
不僅救災，災後的重建速度與效率也是重點！花蓮縣政府在震災發生短短35分鐘內開設收容所，協助收容避難者；災後積極與受災戶懇談，兩周內達成初步協議—重建新建住宅區，並在最短時間內整合重建營造商與建築專家建議，建造符合耐震標章規格的住宅，盼能給受災戶一個安居樂業的家。《分秒必爭：花蓮震災救援剖析》將於12月29日星期六晚間9點在Discovery 頻道首播，並於晚間10點在【Discovery Channel Taiwan】 Youtube頻道播出。
(中時電子報)