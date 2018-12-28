田徑協會東部辦事處成立 培訓超越最速男的選手

中華民國田徑協會今在海星高中舉行東部辦公室成立揭幕大會。（張祈攝）

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中華民國田徑協會繼高雄、日本東京成立辦公室後，今在花蓮海星高中成立花東辦事處。（張祈攝）
中華民國田徑協會理事長葉政彥頒發聘書給楊俊瀚高中的教練林清光擔任東部辦公室主任。（張祈攝）
中華民國田徑協會理事長葉政彥頒發聘書由曾志堅擔任東部辦公室執行長。（張祈攝）
中華民國田徑協會理事長葉政彥頒發聘書由邱郁哲擔任副執行長。（張祈攝）
中華民國田徑協會今在海星高中舉行東部辦公室成立揭幕大會。（張祈攝）

培訓超過楊俊瀚的田徑好手！中華民國田徑協會繼高雄、日本東京成立辦公室後，今在花蓮海星高中成立花東辦事處，中華民國田徑協會祕書長王景成說，整合中央資源，在師資、教育經費補助部分填補選手到國手間的落差，在地深耕培訓優秀好手。

中華民國田徑協會東部辦事處成立大會，由中華民國田徑協會理事長葉政彥頒發聘書給楊俊瀚高中的教練林清光擔任主任、曾志堅擔任執行長、邱郁哲擔任副執行長，即日起進駐海星高中，由深耕地方培訓基層人才。

歷年田徑好手從早年的楊傳廣、吳阿民、鄭新福、陳天文到今年雅加達雅運銀牌楊俊瀚、陳傑、楊尉廷、魏泰陞等後起之輩，在國際上都有傑出表現，葉政彥指出，田徑協會扮演伯樂做田徑基層教練，發掘更多千里馬。

田徑協會在花東成立第三處成立東部辦公室，王景成說，協會進駐為花東年輕幼苗出錢出力，未來原鄉若有來自貧困家庭的田徑好手，將協助註冊費、生活費資源，讓年輕幼苗可以安心朝著夢想奔進。

「培訓比超越楊俊瀚的下一代！」花蓮縣政府代理教育處長李裕仁說，花蓮縣政府培育國中小選手，優秀選手則由協會接管，提供國際資源，以送進國訓中心的跳板，再選手養成階段，就得到國際教練的訓練，相信超越楊俊瀚目標一定可以實現。

(中時 )

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