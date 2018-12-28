邊聽佛經邊偷水果 慣竊人贓俱獲被逮

2018年12月28日 16:43 中時 劉秀芬

白河分局偵查隊員警於林姓犯嫌自小貨車車內查獲遭竊的贓物棗子。（劉秀芬翻攝）

林嫌放在小貨車內聽佛經所使用的平板電腦。（劉秀芬翻攝）

白河分局偵查隊員警日前於左鎮區查獲一名慣竊，深夜攜帶刀具偷竊蜜棗，林嫌被逮時，其作案用貨車內還有一台平板電腦一直播放佛經，一邊偷竊一邊聽佛經令員警匪夷所思。林嫌經查有毒品、多起竊盜等刑案資料，並坦承另涉白河區火龍果竊盜案2件，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

林嫌因在白河涉嫌多起火龍果竊案，白河分局加強查緝，偵查隊員警27日5時許循線跟監，發現林嫌獨自1人駕駛其所有之小貨車，深夜攜帶水果剪刀、掃刀侵入左鎮區光和里果園，偷竊蜜棗共80台斤。

警方表示，45歲的林嫌作案時都是先將貨車開至果園附近幾百公尺處後，再騎放車上的腳踏車去果園內偷水果，偷得的水果先放果園旁，再騎腳踏車返回開小貨車來載水果離開果園。

白河分局員警27日7時許於左鎮區光和里逮捕林嫌時，除了在小貨車上查獲贓物蜜棗80台斤及水果剪刀、手電筒、掃刀各1支等證物外，發現車內有一台平板電腦一直播放佛經，林嫌表示，之前入獄時信佛，出獄後迫於生計才會到山區竊取水果變賣。

白河分局提醒民眾，深夜在果園附近如遇有陌生車輛來訪，要提高警覺，可與當地警察機關連絡或直接撥打110報警，別讓竊賊有機可趁。

(中時 )