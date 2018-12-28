邊聽佛經邊偷水果 慣竊人贓俱獲被逮

白河分局偵查隊員警於左鎮區查獲一名水果賊。（劉秀芬翻攝）

友善列印
中時
劉秀芬
白河分局偵查隊員警於林姓犯嫌自小貨車車內查獲遭竊的贓物棗子。（劉秀芬翻攝）
林嫌放在小貨車內聽佛經所使用的平板電腦。（劉秀芬翻攝）

白河分局偵查隊員警日前於左鎮區查獲一名慣竊，深夜攜帶刀具偷竊蜜棗，林嫌被逮時，其作案用貨車內還有一台平板電腦一直播放佛經，一邊偷竊一邊聽佛經令員警匪夷所思。林嫌經查有毒品、多起竊盜等刑案資料，並坦承另涉白河區火龍果竊盜案2件，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

林嫌因在白河涉嫌多起火龍果竊案，白河分局加強查緝，偵查隊員警27日5時許循線跟監，發現林嫌獨自1人駕駛其所有之小貨車，深夜攜帶水果剪刀、掃刀侵入左鎮區光和里果園，偷竊蜜棗共80台斤。

警方表示，45歲的林嫌作案時都是先將貨車開至果園附近幾百公尺處後，再騎放車上的腳踏車去果園內偷水果，偷得的水果先放果園旁，再騎腳踏車返回開小貨車來載水果離開果園。

白河分局員警27日7時許於左鎮區光和里逮捕林嫌時，除了在小貨車上查獲贓物蜜棗80台斤及水果剪刀、手電筒、掃刀各1支等證物外，發現車內有一台平板電腦一直播放佛經，林嫌表示，之前入獄時信佛，出獄後迫於生計才會到山區竊取水果變賣。

白河分局提醒民眾，深夜在果園附近如遇有陌生車輛來訪，要提高警覺，可與當地警察機關連絡或直接撥打110報警，別讓竊賊有機可趁。

(中時 )

越南152人脫團 邱豐光臨危接掌… 真邪門？彰化139縣道又出事 休旅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。