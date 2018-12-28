真邪門？彰化139縣道又出事 休旅車自撞翻車機車閃不掉被撞飛

139縣道今天下午休旅車自撞變電箱翻車，後頭機車閃避不及一頭撞上人飛出送醫。（吳敏菁翻攝）

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139縣道今天下午休旅車自撞變電箱翻車，後頭機車閃避不及一頭撞上人飛出送醫。（吳敏菁翻攝）
139縣道今天下午休旅車自撞變電箱翻車，後頭機車閃避不及一頭撞上人飛出送醫。（吳敏菁翻攝）

139縣道當真邪門！又發生機車慘摔意外！而這回騎士完全被牽拖，25歲陳姓駕駛廂型休旅車，自撞路旁變電箱翻車，後頭61歲林姓機車騎士冷不防，道路被車身橫擋

，閃避不及，一頭撞上人飛出，休旅車駕駛倒沒事，機車騎士卻摔得不輕，送彰化基督教醫院急救。

彰化警分局交通隊表示，車禍發生在28日下午1點5分，緊鄰水月台路口的大彰路上的下坡路段，就快到東外環，陳姓駕駛因錢包掉落，彎身下去撿，碰偏駕駛盤，休旅車撞上路旁變電箱，砰得巨響，撞擊太猛烈，整個車身，瞬間就側翻了。

更沒想到這一翻，更連累了後頭的機車騎士，也跟著「砰！」一聲，來不急閃避，機車倒地，騎士飛到大馬路，撞得眼冒金星，全身痛到無法動彈，無法理解怎麼會遇到這種事？「有夠衰ㄟ啦！」

「傳說中的139縣道又出事啦！」139縣道撞車、摔車等狀況不斷，今年已經累計近兩百起摔車事故了，之前更連續發生大學在彎道失控跌落邊坡、被大貨車撞等死亡車禍，今年還辦理兩次路祭。

這次意外的照片曝光，網友還開玩笑驚呼，「機車還把汽車撞倒，洪荒之力啊」，卻沒料到休旅車駕駛開車太大意，自己翻了車不打緊，還造成騎士受了傷。

(中時 )

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