影》中檢緝毒機器人超強 檢警循線4天抓17藥頭

2018年12月28日 16:45 中時 陳淑芬 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

台中地檢署查緝網路販毒科技辦案，研發網路智能「緝毒戰警機器人」程式。（陳淑芬攝）

台中檢警以網路智能「緝毒戰警機器人」搜尋程式，循線逮捕到藥頭。（陳淑芬翻攝）

台中地檢署查緝網路販毒科技辦案，研發網路智能「緝毒戰警機器人」程式，自12月23日起4天全天候自動搜尋高風險網站，自動截圖回報可疑訊息，檢警共收到400多封疑似販毒回報訊息，循線查獲17名藥頭、羈押12人獲准，扣案五花八門毒品總重高達5公斤多，成功大規模掃蕩網路毒品交易。

網路販毒常以各式暗號藏身在遊戲網站、聊天室及社群網站等處囂張使用「暗號」囂張售毒，警方盯網查緝耗費人力及時間，台中地檢署檢察擁有資訊專業的事務官，自行研發「緝毒戰警機器人」程式，在高風險網站過濾搜尋毒販常用的「糖果」、「尋糖」、「找甜」、「泡水車」、「果」及「哈」等「暗號」關鍵字，並自動截圖即時傳送給專責檢警，立即循線佯裝購毒「釣魚」查緝。

主任檢察官卓俊忠表示，毒販不要心存僥倖，台中地檢署13位檢察官組成專責查緝小組指揮警方，透過自行研發偵蒐程式，自12月23日起至27日，以毒販常用「暗號」關鍵字自動搜尋，再由警方採攔截式查緝。

卓俊忠說，「緝毒戰警機器人」程式4天內回報400多封販毒品通知訊息，檢警循線共查獲17名網路販毒藥頭，向法院聲請羈押12人均獲准、1名少年收容；扣案海洛因、安非他命、大麻、愷他命及毒咖啡包等五花八門的毒品總重多達5公斤以上，平均1天就查獲4名藥頭。此外，還意外發現，惡質毒販還將粉狀物冒充毒品販責。

卓俊忠表示，專責查緝小組將隨時更新時下藥頭流行的販毒暗語關鍵字，持續查緝。他並提醒民眾，聊天室、遊戲網站等高風險網站可能充斥販毒訊息，不要被誘惑。

(中時 )