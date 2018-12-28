防非洲豬瘟 農委會：各縣市1個月內至少辦1次演習

2018年12月28日 17:18 中時 廖德修 、 趙雙傑

農科院與其他四所學校負責的監測區域。（廖德修攝）

農委會今日由副主委黃金城舉行記者會，表示為強化非洲豬瘟各項整備工作，籲請各直轄市、縣（市）政府，依疫情狀況分級開設非洲豬瘟應變中心。（趙雙傑攝）

元旦4天連續假期明天開始，非洲豬瘟防疫工作卻不能鬆懈。農委會副主委黃金城今表示，已行文各縣市政府，籲請視疫情狀況開設「非洲豬瘟應變中心」（雲林、嘉縣、屏東已成立），除簡化疫情通報程序，並於1個月內至少辦1次演習，模擬疫情發生後的應變措施。也把農科院與台大、興大、嘉大、屏東科大的獸醫學院納入檢驗團隊，協助畜衛所執行監測。

黃金城說，最近頻傳棄置死豬案例，檢驗結果均非因非洲豬瘟致死，顯然養豬戶已有恐慌心理。他呼籲詞主別這樣做，除了會汙染環境，亦非正確處理方式。為了加速處理流程，若發現豬隻疑似感染非洲豬瘟，須直接向所在地動物防疫機關通報，立即進行後續檢診及防疫處置。防檢局已把農科院與台大、興大、嘉大、屏東科大的獸醫學院納入檢驗團隊，執行分區監測。

邊境管制方面，為強化輸入郵遞檢疫物管制，立法院今三讀通過《動物傳染病防治條例》第34條條文修正草案，規定檢疫物不得以郵遞寄送輸入；以郵遞寄送輸入者應予退運、沒入或銷燬。黃金城說，以後僅能用快遞方式輸入，這樣只有桃園機場一個管道，會用X光逐一檢驗物件。

廚餘養豬方面，農委會與環保署合作，在全國2045個養豬場已查核1747場，其中有6場違反高溫蒸煮規定，已依法裁罰。至於雲林縣宣布不用廚餘養豬，農委會要求自行處理廚餘，大部分做堆肥，一部分焚化。

黃金城強調，萬一疫情仍不幸爆發，大量豬隻死亡，處理方式就是焚燒、掩埋，由地方防疫所要找適當地點處理，運送途中則要用塑膠袋緊密包裹豬屍，避免病毒外逸。由於目前大陸的疫情還在高峰期，估計至少還要半年，等染病的豬隻全部清除殆盡，疫情才會逐漸緩和，最快明年下半年才能稍獲喘息。

(中時 )