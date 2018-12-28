都更條例三讀 釘子戶經3程序政府可代拆

2018年12月28日 16:58 中時 鄭舲

立法院今三讀通過《都市更新條例》部分條文修正案，將都市更新事業概要同意比例從十分之一大幅提高到二分之一以上，對於不同意戶，條文也明定「3加1」防爭議處理程序，包括都市計畫審議、都市更新審議委員會、強制辦理聽證、及地方政府協調平台等，使都更更有效率。

《都更條例》自1998年公布施行來歷經8次修正，本次為第9次修法，首次全文修正，將原先62條條文增訂為86條，納入個案實務執行遭遇困難與因應老舊公寓更新需求。

新法明定，政府應就都市發展狀況、居民意願，及原有社會、經濟關係、人文特色進行調查評估，視情況劃定更新地區；若建築物窳陋，有妨害公安之虞，或居住環境惡劣，足以妨害公共衛生或社會治安、建築物未能符合都市機能等，政府得優先劃定為更新地區。

為強化都更動能，三讀條文新增「政府主導都市更新」專章，各級主管機關得成立都市更新推動小組，督導、推動都更政策，與協調政府主導都更業務。政府主導的都更案，免擬具事業概要，得依規定自行實施，或經公開評選，指定代為實施者。

為增加事業概要的代表性及可行性，提出事業概要的門檻由現行法的私有土地及私有合法建築物所有權人1/10以上，提高為1/2以上，並應經主管機關以合議制及公開方式審議核准；但若獲9成以上所有權人同意，則免擬具事業概要。

另外，針對不同意都更的釘子戶設有3道預防爭議處理程序。第一，將都市更新與都市計畫連結，都市更新計畫須送地方政府的都市計畫審議委員會審議，避免惡意圈地；第二，都更計畫要送到地方政府的都市更新審議委員會審理，由專業委員以合議制、公開審議方式，判定都更範圍是否合理。

第三，都更委員會審理過程中，若不是100%同意，只要有一個人反對，就應舉行聽證程序，釐清問題是惡意圈地，或釘子戶要求過高的價格。若前三道程序仍無法解決爭議，地方政府強制拆除前將透過協商平台，在60天內協調拆除日期、方式、安置計畫等事項，程序完備後，地方政府才可拆除，加強政府代拆的正當性。

獎助部分，現行法規定，都更後地價稅與房屋稅減半徵收2年，三讀條文明定，主管機關得視財政狀況延長房屋稅減半徵收，並以10年為限，等同於房屋稅最長可達12年減半徵收；協議合建者可享有土地增值稅減免40%。

(中時 )