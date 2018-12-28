籲化解藍綠對立 王金平暗喻自己是最好總統人選？

前立法院長王金平28日赴銘傳大學以「國會秘辛與政治傳播」為題進行演講。（姚志平攝）

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學生向他提問領導者如何處理兩岸問題？，王金平笑著表示「我不是領導者」、「如果喔，嘿嘿嘿⋯⋯」。（姚志平攝）

前立法院長王金平日前宣稱不打算留在立法院，又說選副總統不如選總統，引發界揣測他是否也想成為國民黨2020年總統候選人。28日他去銘傳大學演講時，雖然仍不鬆口是否要選總統，卻語帶玄機的指出，國內朝野嚴重對立，身為國家領導人一定要想辦法削減化解朝野藍綠對立，似乎暗指自己是最好的總統人選。

王金平從1976年就開始當立委，1999年到2016之間更擔任立法院長，院長任內面對作為少數黨的民進黨，仍能夠充分尊重，在國民黨內也有極廣的人脈，因此政壇上曾有一說「馬英九沒有朋友，王金平沒有敵人」，顯見其跨越藍綠的人脈。

28日演講，有學生問王金平如果成為台灣領導者，怎麼帶領國家面對兩岸？王金平說兩岸政策主要由總統擬定，蔡英文總統就任時沒有提出九二共識，加上強烈的去中國化政策，讓大陸不滿，海基會與海協會兩會不往來，兩岸緊張。

王金平接著說，但台灣面對的好幾項問題，背後阻力是誰大家都很清楚，包括不能和其他國家簽自由貿易協定、不能加入區域經濟組織，乃至於兩年斷五個邦交國。此外經濟發展上因為兩岸沒有通力合作，造成我們經濟發展也受阻礙。這幾個都是國家面臨的最大困境，想解除困境兩岸政府之間要坐下來談。

王金平還說，台灣內部也充滿對立，政黨對立、朝野對立、勞資對立、族群對立、世代對立，樣樣對立，藍的當總統，綠的就想辦法抵制，綠的當總統，藍的也要加以報復抵制，大家沒有用心坐下來討論台灣要怎麼辦，導致台灣的問題越來越混亂。解決之道是雙方要坐下來談，共同認知問題加以處理。身為國家領導人，一定要想辦法削減化解朝野藍綠對立、跨越藍綠，好好整合藍綠，對國家重大問題提出好的見解。主要工作就是要找出問題，讓台灣在國際上獲得公平競爭機會，讓兩岸更安定，讓國家安全、讓社會安定、讓經濟發展。

由於王金平長久給人交情跨越藍綠的印象，他這段話很容易被人聯想到是在講他自己，因此之後又有人問王金平有無意願選總統？對此王金平還是回稱他隨因緣走，他重申自己要選副總統的話老早有機會了，因此他要選副總統，不如選總統 。「話講到這為止，要不要選，再看看因緣，因緣足的話，也許很快就宣布，我無法明確答覆」。

(中時 )

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