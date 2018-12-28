民生議題政治化！龍崎掩埋場急凍 事業廢棄物何去何從？

2018年12月28日 17:00 中時 程炳璋

台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場在反對聲浪高漲下，新任市長上任即下令水土保持工程展延，全案急凍，但台灣確實有事業廢棄物掩埋需求，因為後端再利用不順，造成這些棘手垃圾化整為零，流竄進非法處理機構處理，少數遭棄置囤積，大部分被偷偷燒掉，造成另一種環境汙染問題也不能漠視。

根據台南市環保局估計，台南市每年產生的事業廢棄物中，約6成送往再利用機構，剩下的4成再送往事業廢棄物處理場處理，作成低強度混凝土等再生粒料，但仍有2％的事業廢棄物，最終只能送往高雄民間掩埋場處理。

這些事業廢棄物在利用再生後，在後端使用上缺乏公共工程將其消化掉，造成前端處理機構拒收，讓垃圾產生違法流竄問題。

台灣民間垃圾場與資源回收場光在2018年便發生25場大火，有13個縣市垃圾場發生不明原因的大火，6都中，有5都都曾發生民間垃圾場火警，不僅危及當地住戶生命，衍生空汙波及更廣。

就有民眾質疑這些民間垃圾場引發的不明火警，有許多是因為事業廢棄物缺乏管道處理，變相的化整為零流竄各地，透過這樣的方式用一把火燒光，這是反對設置事業廢棄物掩埋場的人不願面對的問題。

平心而論，隨著全台掩埋場空間逐漸飽和，台灣終需蓋新的事業廢棄物處理場，龍崎區共6400公頃，龍崎掩埋場預計開發面積41公頃，其中掩埋面積9公頃，負責開發的歐欣公司卻被妖魔化，講得好像整個龍崎區都要設置事業廢棄物掩埋場一樣，對解決台灣事業廢棄物問題並無助益。

龍崎掩埋場原本規畫為處理南台灣縣市的事業廢棄物（非民生廢棄物），台南市無法一面拒絕興建，一面將垃圾送往他縣市處理，環保與經濟孰輕孰重，政府機關需綜觀全局考量，這是終需解決的問題。

(中時 )