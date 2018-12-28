超棒打卡祕境！九族「西班牙海岸」美得讓人吃驚

2018年12月28日 17:29 中時 沈揮勝

打卡祕境讓人驚艷。（沈揮勝攝）

高登建築風格，台灣重現。（沈揮勝攝）

「西班牙海岸」主題區景觀。（沈揮勝攝）

「大漩渦」。（沈揮勝攝）

建築主體外觀。（沈揮勝攝）

打卡祕境，猶如置身歐洲。（沈揮勝攝）

全新體驗設施如夢幻科技。（沈揮勝攝）

現場安排西班牙弗朗明哥舞蹈。（沈揮勝攝）

主題區場景。（沈揮勝攝）

水陸空3D立體體驗。（沈揮勝攝）

飛天遁地、搖滾激流。（沈揮勝攝）

繼「日月潭纜車」之後，九族文化村又有新設施、新創舉！耗時6年、斥資6億打造「西班牙海岸」，集合陸海空5項遊樂設施的大型休閒主題區，29日起開放體驗，迎接元旦連續假期與跨年曙光，入園加值不加價，提供繽紛祕境，打卡好拍、好好玩！

園區經理黃瑞奇表示，嶄新完工的「西班牙海岸」，無疑是台灣樂園業界近幾年來最具分量、也是最吸睛、最有建築文化特色的投資，大手筆將巴塞隆納的高第建築精華搬回來台灣，打造出原汁原味的西班牙景致。

除了雄偉華麗的高第建築，集合陸海空5項不同的遊樂設施構成歡樂刺激的大型休閒主題區，從去年雛型初具，即讓許多粉絲迫不及待，頻頻詢問何時完工提供體驗？

該設施最近完成測試，盼為日月潭地區觀光產業注入活水；全區整合加勒比海探險，打造「大漩渦」、「水戰船」、「飛行船」、「皇家火車」和「無敵戰艦」等5樣特色設施，讓遊客享受飛天遁地、搖滾激流，水陸空3D立體新浪潮。

尤其建築營造，忠實擷取西班牙著名建築師安東尼．高第獨特的建築語彙，透過複雜、高便識度的特殊造型、大量馬賽克拼貼，營造出高第個人的濃烈色彩風格，將其最著名的奎爾公園、巴特婁之家及聖家堂等建築融為一體，在台灣重現。

宏偉獨特的西班牙建築地景，讓遊客乘著船穿梭在這些夢幻城堡間，感受異國嘉年華的熱情奔放之外，精雕細琢的建築空間，並提供打卡祕境，讓遊客按快門按到過癮。

九族表示，29日試營運，元旦4天連假期間加量不加價，還有安排西班牙弗朗明哥舞蹈，並準備美味精緻西班牙在地美食，迎接各地遊客前來體驗，並搭配跨年、金龍山迎曙光，提供遊客一趟溫馨豐富的元旦旅程。

(中時 )