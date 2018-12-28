教科書講的不一定對？勞動部有話說

2018年12月28日 17:15 中時 廖德修

教科書是接受國民教育學生學習的重要來源，為了讓教科書中有關勞動概念內容更貼近勞動現況，勞動部從去年開始啟動檢視國民教育階段教科書，規劃於4年內完成。將提出建議給教育部及出版廠商，作為編修教科書勞動教材內容的參考，讓學生透過研讀教科書建立正確勞動概念。

勞動部於去年及今年邀請專家學者檢視高中職、國中小1、2年級「公民與社會」、「法律與生活」、「生涯規劃」、「社會」及「綜合活動」等84本社會科目教科書。針對教科書勞動權益內容、法令條文引用、圖片或圖說等進行檢視，發現有「法規名稱、法條內容未配合法規修正」、「勞動權益敘述不完整或有混淆、誤導」，以及「勞動權益觀念之補強」等類型需修正補強。

勞動部表示，部分教科書提及規範勞工保護的相關法令時法令名稱有誤，出現頻率較高者，包括《兩性工作平等法》及《勞工安全衛生法》，惟上開法律已分別於2008年及2013年修正名稱為《性別工作平等法》及《職業安全衛生法》。

部分教科書涉及法條內容有誤，例如《勞動基準法》工時及工資之相關規定，於近2年均有修正，建議應配合法規更新。

部分教科書依據《人民團體法》的分類，將「工會」列為職業團體，恐讓學生以為工會係依據《人民團體法》規定所組成。建議應讓學生了解工會係依《工會法》成立，有促進勞工團結、提升勞工地位等特殊功能。

在工作倫理部分，部分教科書提到「若有吃虧不計較，不顧一切、排除萬難，想盡辦法努力把工作完成」等論述，可能有誤導學生之虞。建議增加「工作如遇到不合理的狀況也應循正確管道反映」，並能持平地提到勞工與雇主應有各自須負的工作倫理，例如勞工需善盡工作義務，雇主也應負起提供安全友善的工作環境、善盡保障勞動權益的義務。

勞動部表示，檢視教科書並非僅止於提供意見，未來也將持續追蹤教科書後續修改情形，讓教科書的勞動教育教材更豐富，並使國人自求學時期即逐步建立勞動觀念，落實勞動權益保障。

(中時 )