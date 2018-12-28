高雄旅遊話題夯 明年1月「晶英國際行館」加入暖冬遊補助行列

31日晚間舉辦「主廚特製甜點派對」，特製Ukai甜點吃到飽。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

友善列印
中時
元旦推出「新年限定日式朝食」，為饕客祈求好運旺旺來。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

觀光局暖冬遊補助熱潮持續發燒，高雄晶英國際行館宣布加入「擴大國旅暖冬遊」優惠方案，明年1月1日至31日期間，每週日至週四入住，每晚房費現折1000元，30歲以下、60歲以上房客最高折1500元，搶攻新年商機。

31日跨年夜，高空雲垂酒吧推出「主廚特製甜點派對」活動，晚間20時至23時開跑，當天於Ukai-Tei Kaohsiung餐廳或獺祭酒吧消費，加費300元即可參加派對，品嘗Ukai手作甜點及西班牙百年酒莊Clos Motblanc氣泡酒乙杯，房客享加價500元入場優惠，未入住民眾也可事前預約，以600元現金價入場參加。

迎接元旦到來，主廚特製料理「新年限定日式朝食」，以日本新年必嘗御節料理為發想，1月1日早餐限定，使用紅、白雙色設計，有喜氣及避邪意涵，餐點「年糕」寓意步步高升，「紅、白魚漿」有好運之意，生長於地底的「牛蒡」，代表新年穩紮穩打，金黃色「栗子」象徵財源滾滾來，主餐則以「照燒鰤魚」為賓客帶來成功運勢。

晶英國際行館針對新年，推出農曆春節專案「30日前早鳥訂房優惠」，2019年2月5日至7日（初一至初三），30日前早鳥優惠價9999元起，入住前20日內預定價10999元起; 2019年2月8日至10日（初四至初六），30日前早鳥價9399元起，入住前20日內預定價9999元起。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

超棒打卡祕境！九族「西班牙海岸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。