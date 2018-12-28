高雄旅遊話題夯 明年1月「晶英國際行館」加入暖冬遊補助行列

2018年12月28日 17:28 中時 徐力剛

元旦推出「新年限定日式朝食」，為饕客祈求好運旺旺來。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

觀光局暖冬遊補助熱潮持續發燒，高雄晶英國際行館宣布加入「擴大國旅暖冬遊」優惠方案，明年1月1日至31日期間，每週日至週四入住，每晚房費現折1000元，30歲以下、60歲以上房客最高折1500元，搶攻新年商機。

31日跨年夜，高空雲垂酒吧推出「主廚特製甜點派對」活動，晚間20時至23時開跑，當天於Ukai-Tei Kaohsiung餐廳或獺祭酒吧消費，加費300元即可參加派對，品嘗Ukai手作甜點及西班牙百年酒莊Clos Motblanc氣泡酒乙杯，房客享加價500元入場優惠，未入住民眾也可事前預約，以600元現金價入場參加。

迎接元旦到來，主廚特製料理「新年限定日式朝食」，以日本新年必嘗御節料理為發想，1月1日早餐限定，使用紅、白雙色設計，有喜氣及避邪意涵，餐點「年糕」寓意步步高升，「紅、白魚漿」有好運之意，生長於地底的「牛蒡」，代表新年穩紮穩打，金黃色「栗子」象徵財源滾滾來，主餐則以「照燒鰤魚」為賓客帶來成功運勢。

晶英國際行館針對新年，推出農曆春節專案「30日前早鳥訂房優惠」，2019年2月5日至7日（初一至初三），30日前早鳥優惠價9999元起，入住前20日內預定價10999元起; 2019年2月8日至10日（初四至初六），30日前早鳥價9399元起，入住前20日內預定價9999元起。

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(中時 )