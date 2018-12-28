先天不足！日「出雲」變航母 F35B航程損失50％

2018年12月28日 17:20 中時電子報 楊幼蘭

日本採購F-35戰機

東京已通過新版防衛計畫大綱，要把兩艘出雲級護衛艦變身航母，並在艦上配置F-35B短場/垂直起降戰機。

由於日本是二次大戰戰敗國，戰後憲法禁止擁有攻擊武器，而傳統美式航母就被視為具有攻擊性。如今東京向航母國家邁進，似乎正在跨越這界線。而各方高度關注的，就是日本新航母的戰力。

大陸軍事論壇「浩漢防務」指出，出雲級護衛艦改造為航母後，一下就將只能搭載直升機，沒什麼戰力的準航母，提升為能搭載約10架5代艦載機的攻擊型航母，戰力將比原來提升好幾倍。不過，這和中國大陸等鄰國的正規航母相比，還是差了一截。

分析指出，出雲級最大的弱點，就是沒有滑躍起飛甲板和攔阻著艦系統，雖然能使用美製F-35B之類的短距∕垂直起降戰鬥機，但還是太勉強。這讓原本作戰半徑就有些捉襟見肘的F-35B雪上加霜，航程損失至少達50%以上，區區3、4百公里的作戰半徑幾乎沒什麼意義。

此外，這型航母的甲板面積也較小，而且沒有斜角甲板，在這麼狹長的甲板空間裡，既要停放戰機，又要起降戰機，還要提升和掛載彈藥，其間的困難程度可以想像。

事實上，出雲級艦的滿載排水量只有2.7萬噸。分析認為，搭載的F-35B雖是單發輕型戰機，實際的最大起飛重量接近30噸，已經屬於傳統的重型機水準，用這麼大型的戰機當出雲級航母的艦載機並不適合，以致最多只能搭載10架左右。不僅用起來非常麻煩，維護和保養也十分困難。

整個歸納起來，日本海上自衛隊把出雲級護衛艦改造成航母，象徵意義大於實質。不過，分析指出，更值得注意的，就是東京所採購的F-35B達42架，而這多出來的20幾架究竟要做什麼？許多人認為，日本可能是想以出雲級為基礎進一步突破，醞釀打造噸位更大的傳統航母。

(中時電子報)