韓國瑜：過度誇大國安危機本身就是國安危機

2018年12月28日 17:21 中時 林宏聰

綠媒不斷痛批藍營縣市長拚經濟向對岸招手，可能導致國安危機，內政部長徐國勇更質疑保五總隊學生餐廳看中天新聞也是「洗腦」、「國安危機」；對此，高雄市長韓國瑜認為太誇張，直言「過度誇大國安危機」的心態本身就是國安危機。

「過度誇大國安危機，這心態本身是否就是個國安危機？」高雄市長韓國瑜表示，全民應該從另一個框架來看這個問題，直言中央現在碰到任何事情，動不動就喊「國安、國安、國安」，無限上綱到國安層次，對台灣真的有幫助嗎？

他說，來高雄旅遊買水果，跟國安到底有何關係？況且高雄喊出「南南合作」一方面是與大陸南方城市，一方面也是面對東南亞國家，上任前簽農漁產品訂單的對象就是新加坡、馬來西亞，若這也是國安危機，「那他們國安的範圍也太大了吧？」

韓國瑜昨晚也公開表示，兩岸交流有很多方法可以提出預警，而不是一股腦兒先往負面想，好像對岸一來就會怎麼樣，例如才剛準備交流的時候，就提心吊膽說要小心以後房價會飆漲或怎樣，他認為應該沒有到那麼極端的境界。

高市新聞局長王淺秋則說，選民已經在這次選舉中用選票表達，縣市長最重要的工作就是拚經濟！韓國瑜團隊受選民付託，當然以此為第一要務。

她表示，高雄市府歡迎來自全世界各地的投資及貿易機會，當然包括中國大陸在內。市府也充分了解政府基於國家安全有些規定，未來會在規範的範圍內將利益極大化，而將風險降到最低。

(中時 )