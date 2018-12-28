元日連假 避免至非洲豬瘟疫區旅遊參訪

台南市動保處人員至廚餘養豬戶分發防範非洲豬瘟宣導單。（劉秀芬翻攝）

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元旦4天連假即將開始，台南市動物防疫保護處提醒養豬戶或畜牧產業有關人士，出國旅遊應避免前往大陸或其他非洲豬瘟疫區國家，尤其不要到畜牧場參訪或者接觸動物，回國後也必須更換衣物、淋浴以及徹底消毒，1周後才可以再進入養豬場，以確保不會將病原帶入，危害防疫安全。

動保處表示呼籲民眾，出國返台切勿違規攜帶肉類產品入境，防檢局與關務署對入境旅客行李一律加強檢查及裁罰。依據動物傳染病防治條例第45之1條規定，旅客違規自近3年非洲豬瘟疫區攜帶豬肉及豬肉製品入境者，已提高裁罰基準，第一次處新台幣20萬元，第二次100萬元罰款，目前已有多件民眾被開罰20萬元的案件。

為阻絕非洲豬瘟藉由廚餘傳播的風險，台南市政府聯合稽查小組已完成73戶廚餘養豬場之稽查，目前全市的廚餘養豬場皆符合規定。稽查小組除全面稽核廚餘養豬場，同時逐戶以圖文宣導非洲豬瘟血痢、全身性出血重要臨床病徵，以及通報流程、牧場生物安全防範等全方位輔導。

動保處表示，台南市政府因應非洲豬瘟疫情已採取多項積極作為，並且召開3次跨局處整備會議，就相關防疫及整備工作妥善規畫，必要時可立即啟動防疫及因應作為。

動保處呼籲養豬業者，應該每日觀察動物健康情形，如果有發現可疑疫情時，應該立即主動與動保處聯繫。此外，也要求業者不可任意丟棄病死豬，如果發現有丟棄病死豬的情形，市政府相關單位將循線找出丟棄病死豬業者，並且依相關規定予以嚴處。

(中時 )

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