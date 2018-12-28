七堵站招商不利又漏水 民代會勘促改善

台鐵七堵站大廳商場招租不利，至今仍是空蕩蕩一片，近期又發生漏水，遭民眾所詬病，立委蔡適應服務處主任林明智（灰西裝外套者）今（28）日邀集台鐵七堵站人員現勘，要求盡速改善。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
台鐵七堵站大廳商場招租不利，17個空間只招標出4間，龐大的空間未能有效利用，豈料近期又發生漏水情形，只能堆沙包來暫緩漏水。（張穎齊翻攝）
台鐵七堵站大廳商場招租不利，17個空間只招標出4間，龐大的空間未能有效利用，豈料近期又發生漏水情形。（張穎齊翻攝）

台鐵七堵站大廳商場招租不利，至今仍是空蕩蕩一片，近期又發生漏水，遭民眾所詬病，立委蔡適應服務處接獲民眾陳情後，今（28）日邀集台鐵七堵站人員至現場會勘，視察漏水狀況以及處理相關設備缺失，要求盡速改善使用空間，並加強商場招租。

由於過去七堵站與基隆車站是採「包在一起」的合併招標，造成招商不易，導致招租率偏低，目前七堵站共有17間商場空間可招標招商，只招標出4間，招租率未達5成，許多市民反應龐大的空間，竟未能有效利用。

立委蔡適應服務處主任林明智建議，台鐵將2站切割後，各個單位需單獨招商，若能將漏水問題改善後，相信許多商家都會有意願進駐。

另外，民眾也反映，七堵站屋頂和伸縮縫也出現嚴重漏水，現場只能暫時堆放沙包與水桶來抑止漏水；且還發生手扶梯故障，站外停車場的燈管太昏暗，站內公共使用空間的電源標示也不清不楚，林明智對此要求台鐵一併提出改善計畫，加速處理。

台鐵七堵站人員表示，目前已舉行缺失改善會議，會將問題上呈給局本部後，立即進行防漏的維護；至於站外停車場燈光不明，會就天氣狀況適度提升照明；對所有的電源標示，則訂定清楚的提示，同時加強管理；針對手扶梯故障，台鐵局目前已同意編列相關預算，待明年2月底招標完成後，就會動工改善。

林明智說明，七堵站的缺失問題，都是服務處近1個月來所接獲的，針對台鐵局的後續工程改善，服務處將會嚴格把關，持續監督執行效率。

(中時 )

元日連假 避免至非洲豬瘟疫區旅… 培育年輕學子 台北大師星秀音樂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。