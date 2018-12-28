七堵站招商不利又漏水 民代會勘促改善

2018年12月28日 17:29 中時 張穎齊

台鐵七堵站大廳商場招租不利，17個空間只招標出4間，龐大的空間未能有效利用，豈料近期又發生漏水情形，只能堆沙包來暫緩漏水。（張穎齊翻攝）

台鐵七堵站大廳商場招租不利，17個空間只招標出4間，龐大的空間未能有效利用，豈料近期又發生漏水情形。（張穎齊翻攝）

台鐵七堵站大廳商場招租不利，至今仍是空蕩蕩一片，近期又發生漏水，遭民眾所詬病，立委蔡適應服務處接獲民眾陳情後，今（28）日邀集台鐵七堵站人員至現場會勘，視察漏水狀況以及處理相關設備缺失，要求盡速改善使用空間，並加強商場招租。

由於過去七堵站與基隆車站是採「包在一起」的合併招標，造成招商不易，導致招租率偏低，目前七堵站共有17間商場空間可招標招商，只招標出4間，招租率未達5成，許多市民反應龐大的空間，竟未能有效利用。

立委蔡適應服務處主任林明智建議，台鐵將2站切割後，各個單位需單獨招商，若能將漏水問題改善後，相信許多商家都會有意願進駐。

另外，民眾也反映，七堵站屋頂和伸縮縫也出現嚴重漏水，現場只能暫時堆放沙包與水桶來抑止漏水；且還發生手扶梯故障，站外停車場的燈管太昏暗，站內公共使用空間的電源標示也不清不楚，林明智對此要求台鐵一併提出改善計畫，加速處理。

台鐵七堵站人員表示，目前已舉行缺失改善會議，會將問題上呈給局本部後，立即進行防漏的維護；至於站外停車場燈光不明，會就天氣狀況適度提升照明；對所有的電源標示，則訂定清楚的提示，同時加強管理；針對手扶梯故障，台鐵局目前已同意編列相關預算，待明年2月底招標完成後，就會動工改善。

林明智說明，七堵站的缺失問題，都是服務處近1個月來所接獲的，針對台鐵局的後續工程改善，服務處將會嚴格把關，持續監督執行效率。

(中時 )