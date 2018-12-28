助理欠債怕扣錢 前桃縣議員找人頭帳戶助領薪起訴

桃檢（本報系資料照）

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中時

前桃園縣議員廖輝星明知王姓助理欠債被銀行扣薪，薪水入帳恐遭銀行查扣，竟在2011年找來黃姓男子當人頭帳戶，讓王姓助理順利領到150萬餘元薪資、未被扣薪，桃檢依偽造文書罪嫌將廖輝星起訴，另名黃姓助理則偽證罪嫌起訴。

廖輝星2011年欲聘用王男擔任議員助理，獲悉王男積欠銀行及資產管理公司691萬多元，若以王男名義聘用，薪水入帳後，恐遭民事強制執行扣薪1/3，竟在同年5月間，找來不知情黃姓男子充當人頭戶，取得黃男的台銀帳戶、提款卡和密碼，向桃園縣議會請領助理費用、春節慰勞金（年終獎金）等，再把提款卡交給王，讓王男從2011年至2015年為止，總計提領150萬2097元當助理費。

桃檢調一度懷疑廖輝星找人頭是想要將公費助理的薪資納為己有，但廖堅決否認侵占，強調王姓助理幫他開車、炒菜、跑活動，因王欠卡債才不能報助理費，才會找黃姓民眾充當人頭助理，雖然廖輝星夫妻2人4年就存入2082餘萬元現金，但2011年至2014年賣雲林土地和桃園的房產賺進4120萬，難認廖有不法，僅依偽造文書罪嫌起訴。

廖輝星另一名57歲黃姓助理，則因當庭證稱利用人頭的提款卡幫忙領錢，是人頭授意，查明後涉及不實，被依偽證罪嫌起訴。

(中時 )

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