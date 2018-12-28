培育年輕學子 台北大師星秀音樂節明年登場

2018年12月28日 17:29 中時 趙靜瑜

由旅美小提琴家林昭亮發起，大師星秀音樂節將於明年登場，師資包括紐約愛樂小提琴首席黃欣(Frank Huang)、費城管弦樂團小提琴首席金大衛(David Kim)、大提琴家哈瑞爾(Lynn Harrell)以及阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂(Emily Beynon)等，17天課程讓亞洲音樂學子得以親炙大師。

林昭亮表示，「台灣音樂學子的個人演奏技巧已有一定水準，然而在樂團中，合奏的觀念與技術也相當重要，管絃樂團與室內樂的經驗決定你是否能在樂團招考的過程中，發揮自己的水準。」林昭亮說，這次的音樂節第一周將會加強個別學子音樂訓練，第二周則進入全團訓練，教授們也會坐在樂團中與大家一起合奏，「我想在訓練的過程中讓學子們理解，樂團裡面不管是最在第一排還是最後一排，每一個成員都相當重要。」

除了國外大師之外，音樂節也安排客席講座，包括北藝大音樂學院院長蘇顯達，師大音樂學院院長陳沁紅、小提琴家曾宇謙等參與，知名指揮家林望傑也將擔任音樂節樂團指揮。

除了音樂營外，還將舉辦七場大師與新秀交會的音樂會以及林昭亮、曾宇謙、黃欣與詹曉昀的四小提琴協奏曲，巡演台北國家音樂廳、台中國家歌劇院與高雄衛武營藝術文化中心。

第一屆台北大師星秀音樂節將於2019年8月2日至18日共計17天密集課程，2019年1月15日起至3月31日作大師星秀音樂節官網線上報名，總數收60名學生。

(中時 )