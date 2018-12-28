賭博網站賺很大 主嫌幹部擁奧迪S8、瑪莎拉蒂

2018年12月28日 17:31 中時 黃國峰

中部打擊犯罪中心第五隊破獲以張姓男子為首的網路簽賭站，查獲156萬9600元賭金。（黃國峰翻攝）

中部打擊犯罪中心第五隊破獲以張姓男子為首的網路

該簽賭站以科技公司名義徵人，但應徵時皆主動說明經營簽賭網站。（黃國峰翻攝）

主嫌張男向警方說明，網路簽賭方式。（黃國峰翻攝）

中部打擊犯罪中心第五隊破獲以張姓男子為首的網路簽賭站，逮補主嫌張男等10人。（黃國峰翻攝）

台中市有賭博、公共危險前科的44歲張姓男子經營賭博網站，以每日開賽179場的「北京賽車」為標的對賭從中獲取暴利，日前經刑事局中打偵五隊等專案小組，收集證據齊備後收網逮人，帶回張男等10人，查獲156萬賭金、13台電腦等工具，及張與旗下幹部所有價值800多萬的Audi S8、600多萬瑪莎拉蒂汽車，全案依賭博、洗錢法罪嫌移送。

刑事警察局中部打擊犯罪中心第五隊調查，主嫌張男去年年中開設賭博網站，機房選在南屯一所國中對面的小兒科診所樓上，以北京當地合法博弈「北京賽車」為投注標的，並假借科技公司名義在人力銀行徵求客服人員，待人員應徵時主動告知實際是經營博弈網站，起薪雖3萬多元（幹部5萬）但分紅驚人，暴利收入除張男自己擁有800多萬Audi S8外，21歲張姓幹部也貸款買了一部600多萬的瑪莎拉蒂，不過貸款未還清即遭警方查獲，真是偷雞不著蝕把米。

警方表示，「北京賽車」是大陸合法的虛擬賽車國家福利彩票遊戲，每5分鐘開賽一次，每天賽事高達179場，賭金進出頻繁，網路上不少以北京賽車為標的的博弈平台，賠率比官方的還高，張嫌指出他的賠率隨會員看怎麼玩而有不同，但張嫌辯稱不會經營「我還虧兩千萬耶！」

刑事局中打第五隊經多月偵查，報請台中地檢署檢賢股檢察官林俊言指揮，會同台中市刑大偵一隊於17日展開收網行動，直搗機房，逮補張男等10名嫌犯，查獲當日賭金156萬9千多元、電腦主機12台、筆電一台、人頭帳戶等多項犯罪工具，初步清查從九月迄今，賭客下注超過140萬筆、賭金突破上億元。全案訊後依賭博、洗錢防制法移送，張嫌裁定50萬元交保、張姓幹部20萬交保，其餘依5萬至10萬元交保候傳。

(中時 )