驚！紐約天空現神秘藍光 以為是外星人入侵 原來是…

2018年12月28日 17:29 中時電子報 馮英志

紐約27日天空突然出現有如極光般的藍光！但這並非自然界的特異現象或是世界末日來臨，而是電廠變電箱爆炸，造成紐約天際線在爆炸聲響後，瞬間染成一片藍綠色天空，許多民眾還一時誤以為是外星人造訪。

紐約皇后區的聯合愛迪生電廠變電箱突然爆炸，造成當地天空瞬間染成一片藍。

綜合外媒報導，位於皇后區的聯合愛迪生電廠數座變電箱突然發生爆炸，造成當地天空瞬間出現神秘藍光，亮度遠至連曼哈頓都可以看到，讓許多民眾以為是外星人來襲，或是其他奇特自然界現象；但隨著藍光光源處隨後升起煙霧，加上消防車警笛四起，部分地區陷入停電，民眾才發現原來是出意外了。

紐約天空陷入一片藍的畫面立刻在社群媒體上引發轉傳，「queens sky」成為推特上熱門標籤，人們紛紛分享看到奇特藍光的那一瞬間。

In #NYC apparently we're seeing the end of days #sky #bluefire #astoria #queens pic.twitter.com/0DoeUDcbQs — Jessica Brewer (@MsJessicaBrewer) 2018年12月28日

這場意外雖然造成紐約部分大眾交通暫時停擺，以及部分地區跳電。紐約市長辦公室表示，爆炸造成拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）停電，部分航班停飛。

紐約市警局在推特上表示，這場爆炸來自聯合愛迪生電廠因其變電箱故障所致，目前火勢已受控制、無人傷亡，並勸告民眾遠離現場，以免發生危險。目前整起意外及斷電情況正在調查中，已排除為恐怖攻擊可能，並幽默地說「沒有外星人活動跡象」。

(中時電子報)